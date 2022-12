Roeland Sucaet en Eendracht Aalter ontvangen HO Kalken) : “Iets zegt me dat het nog kan”

voetbal derde nationale AEendracht Aalter moet het nog steeds met zes punten stellen. Maar de strijdbijl begraven: no way. Al is het zoetjes aan twee voor twaalf. Roeland Sucaet hoopt dat de kentering er komt tegen Hoger Op Kalken. Hij zag alvast positieve signalen op het veld van Voorde-Appelterre.

“Vorige week lieten we toch zien dat we nog ons mannetje kunnen staan in deze reeks. We maakten het de tegenstander knap lastig en enkel een gebrek aan efficiëntie hield ons van een verdiend punt. Ook Bart De Durpel, coach van Voorde-Appelterre, gaf toe dat wij een gelijkspel verdiend hadden. Ik zag zeker geen geslagen ploeg aan het werk en ook op training is er nog het gevoel dat het kan. De spelers voelen ook dat wat ik hen aanreik klopt en dat voedt toch het geloof in het behoud.”

Puzzelen

Toch zal Sucaet opnieuw een gewijzigde ploeg het veld insturen. Hoornaert is geschorst. Zijn aanvankelijke schorsing van drie wedstrijden werd teruggebracht tot één duel. Maar zowel Verplancke als Dönmez zijn opnieuw inzetbaar. “Ja, het is opnieuw wat kijken hoe ik het ga oplossen. Vorige week vond ik in ieder geval dat Jordy Van De Walle de ploeg naar een hoger niveau tilde. Kalken zag ik vorige week niet aan het werk, maar ik ken die ploeg behoorlijk goed. Veel kwaliteit bij die jongens, dat zeker, maar we willen toch eens laten zien dat we echt wel in die reeks thuis horen.”

Punten

Sucaet beseft dat het meer dan ooit zaak is om punten te pakken. “Vorige week was Bart De Durpel dan wel lovend, maar ik heb hem gezegd dat het in onze situatie zaak is om punten te pakken. Met goede kritieken komen we niet verder. Maar iets zegt me dat het nog kan. En de jongens die het vorige week lieten liggen, zullen er zeker gebrand op zijn om de puntjes op de i te zetten. Iets in mij zegt dat het nog kan. De achterstand op de ploegen voor ons is trouwens niet zo groot. Twee overwinningen en je zit weer volop in de race voor het behoud. Het wordt moeilijk, maar het kan.”

