Roeland Sucaet (Eendracht Aalter): “Ik maak me sterk dat we niet in de problemen komen”

“Die eerste wedstrijd met inzet zie ik toch vooral als een kans om iets bij te leren over mijn ploeg. We zijn als hoogst spelende ploeg natuurlijk favoriet en willen graag nog minstens één ronde verder bekeren, maar een doel op zich wordt het niet. We hopen er wel te staan in september. De komende weken moet ik vooral wijzer worden over de mogelijkheden van mijn ploeg.”

Vertrekkers

Sucaet speurt in de aanloop naar de competitie nog steeds naar versterking, maar is tevreden over het werk dat de bestuursploeg leverde. “Het is zo dat we eigenlijk nauwelijks vaste waarden verliezen. Robben Verheye kiest ervoor om in Poesele aan de slag te gaan en tweede doelman Robbie Van Wesemael trekt naar Eernegem. Jongens als Joshua Van Der Jeugt en Andreas Van Autrève trokken in het slot van het seizoen de deur achter zich dicht, maar die vier jongens die ik opsom waren stuk voor stuk geen vaste waarde. We houden de spelerskern dus samen en strikten enkele spelers met interessante profielen.”

Nieuwe gezichten

Bij die nieuwe gezichten begroet Sucaet toch een aantal jongens met ervaring in de nationale reeksen en daar is hij wel blij over. “Met Amadou Ly hebben we er een centrale verdediger bij die toch al wat ervaring heeft in de nationale reeksen. Bij RC Gent en RFC Wetteren. Hij is groot en snel en zo’n spelers kan je altijd gebruiken. Jochen Sucaet maakt de overstap van Menen. Hij is een jeugdproduct van KV Oostende en draait al enkele jaren mee in het nationale voetbal. Zijn coaching moet ervoor zorgen dat de spelers rondom hem nog beter worden. We gingen ook shoppen bij Cercle Brugge. Daar plukten we Laurens Vermandere weg. Flankspeler met offensieve kwaliteiten. We hebben er met Jean Paul Ekon Golo ook nog een jonge, talentvolle doelman bij. Hij verdedigde vorig jaar de kleuren van RC Gent. Ten slotte keert Robbe Smessaert terug naar de oude stal na een passage bij KVE Drongen. Smessaert is door zijn loopvermogen een heel bruikbare pion op de flank. Deze week test er ook nog een Argentijnse speler. Een jongen die in Aalter kwam wonen en in zijn land op een vergelijkbaar niveau speelde. En we blijven zoeken naar opportuniteiten om onze spelerskern nog wat te verruimen.”

Ambitie

Aalter knoopt na vele jaren opnieuw aan met het voetbal in de nationale reeksen aan en het wil daar ook blijven. Sucaet gelooft in de mogelijkheden van zijn spelersgroep. “Het is wat koffiedik kijken wat mijn spelersgroep waard is. Ook al omdat ik voorlopig heel wat ploegen niet kan inschatten. Maar als ik de kenners mag geloven lijken ploegen als Hamme en Tempo Overijse het best gewapend om een gooi te doen naar de titel. Stekene lijkt ook klaar om dichter bij de topploegen aan te leunen en ik verwacht dat HO Kalken ook bovenin zal meedraaien. Wellicht zijn dat stuk voor stuk ploegen die wat meer kwaliteit in hun kern hebben, maar ik geloof ook in mijn groep en denk dat we niet in de problemen komen. Een seizoen zonder zorgen moet haalbaar zijn.”