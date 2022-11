Roeland Sucaet (E. Aalter) voor duel tegen Wolvertem-Merchtem: “Er mag wat meer gif in mijn ploeg”

“Ik zie wel verschillende redenen waarom we achterop hinken, maar de belangrijkste is misschien wel de blessurelast. Naast doelman Sven De Volder moet ik spelers als Dylan Van Der Cruyssen, Jochen Sucaet, Jordy Van De Walle, Emre Dönmez en Stijn Van Kerrebroeck missen. Dat zorgt voor heel wat puzzelwerk en het gegeven dat spelers niet op hun beste positie ingezet kunnen worden. Doelman Sven De Volder is nog minstens een maand buiten strijd met een enkelblessure en we trekken hoe dan ook op zoek naar een extra doelman. Geen kwaad woord over Felix Ekongolo, maar die jongen is met achttien lentes nog piepjong en doet het behoorlijk goed. Maar het is voor hem geen makkelijke opdracht om iemand als Sven De Volder te vervangen. Toch behoud ik het geloof in de goede afloop. We houden nog heel wat ploegen in het vizier en de komende weken willen we echt wel de rug rechten. Aan goede wil en gedrevenheid ligt het niet.”

Gif

De voorbije weken ging Aalter telkens zwaar onderuit. 4-1 op Anzegem, 6-2 bij leider Tempo Overijse. Sucaet hoopt op meer grinta de komende wedstrijden.

“We trainen goed en op zich kan ik niet mopperen over de wedstrijdmentaliteit, maar ik mis wel wat gif in mijn ploeg. In Overijse werden we voor het eerst dit seizoen overklast en ik miste wat verbetenheid. De tegenstander was te sterk vorige week om te stunten, maar het voelt niet goed als je geen vuist kan maken. Door de terugkeer van Stijn Van Kerrebroeck moeten we komend weekend over wat meer defensieve stabiliteit beschikken. Wolvertem-Merchtem ken ik minder goed dan andere teams, maar ze tellen ook nog maar elf punten en een onmogelijke opdracht is het niet. De komende weken moeten we hoe dan ook punten pakken. Nu is er nog geen grote kloof met een reeks andere ploegen, maar punten pakken is nu aan de orde.”

Vertrouwen

Ondanks de 3 op 27 bleef Sucaet de voorbije weken op post. De spelersgroep behoudt het vertrouwen in hun T1. “Twee weken geleden polste het bestuur of ik klaar was om verder te strijden voor deze club. Absoluut. Daarna hebben ze ook bij de spelersgroep de vinger aan de pols gehouden. De spelersgroep sprak zijn vertrouwen in mij uit. Daar heb ik eigenlijk nooit aan getwijfeld, al doet het dan wel deugd als je daarin bevestigd wordt. Ik besef wel dat er dringend betere resultaten moeten komen. Het liefst al dit weekend.”

Lees ook: meer voetbal derde nationale A