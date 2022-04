Roeland Soecaet na het nieuws over de promotie van Eendracht Aalter: “Hier moeten we van genieten”

Voetbal eerste provincialeGoed nieuws voor Eendracht Aalter. De club mag volgend jaar in derde nationale spelen. HO Kalken en Elene-Grotenberge knokken de komende weken om de titel, terwijl Aalter als derde in de stand zeker is van promotie. Intussen is het duidelijk dat SK Munkzwalm, vierde in de stand, geen licentie aanvraagt voor de nationale reeksen en daardoor is Aalter zeker van promotie. Roeland Sucaet zag zijn ploeg een 0-0-gelijkspel in Denderhoutem behalen, maar dat is maar een voetnoot in het verhaal over de promotie.

“Het is ietwat verrassend dat we half april al zeker zijn dat we volgend seizoen in de nationale reeksen mogen spelen. In het verleden was het zo dat ploegen die afhaakten in het nationaal voetbal werden vervangen door de best presterende ploegen in de interprovinciale eindronde. Enkele jaren geleden vonden ploegen uit West-Vlaanderen dat het niet kon dat afhakende ploegen uit hun provincie vervangen werden door ploegen uit een andere provincie. Vandaar de reglementswijziging. Het afhaken van Lochristi en SK Ronse zorgt ervoor dat we de stap naar de nationale reeksen mogen zetten.”

Geen vergiftigd geschenk

Sucaet is in de wolken met de promotie en vindt het zeker geen vergiftigd geschenk. “Het is zo dat we de voorbije maanden in gedachten wel voor een stuk in die eindronde zaten en dat mijn spelersgroep daarin maar al te graag de promotie wou bewerkstelligen. Die stap naar de nationale reeksen komt er nu iets vroeger dan verwacht, maar finaal hebben we die niet gestolen. We staan nu op een mooie derde plaats en deze promotie is een schitterende beloning voor het bestuur, de spelers en de sportieve staf. Voor mij is het ook wel bijzonder. Ik maakte de degradatie van Aalter naar het provinciaal voetbal mee en het doet dan ook deugd dat ik mijn steentje kon bijdragen tot de promotie.”

Feestje

Volgend weekend zet Aalter een punt achter de competitie met een thuiswedstrijd tegen Berlare. Sucaet hoopt dat er na de wedstrijd een feestje wordt gebouwd. “Het is natuurlijk vroeg dag, maar we gaan dit niet zomaar laten voorbijgaan. Ik verwacht dat we komende zondag een eerste keer de bloemetjes buiten zetten. Misschien komt er dan over enkele weken nog wel een tweede feestje. Hier moeten we van genieten.”

