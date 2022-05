Roel Van Hemert en KV Hooikt promoveren naar tweede provinciale dankzij perfect rapport: “Dik verdiend”

“De promotie is dik verdiend”, zegt de voormalige profvoetballer (ondermeer ex-Lierse en Antwerp). “We staken onze ambities nooit onder stoelen of banken en moesten van bij het seizoensbegin met de druk om te promoveren om gaan. Liefst waren we natuurlijk kampioen geworden, maar uiteindelijk werd het een verdienstelijke tweede plaats na Punt-Larum dat een heel seizoen constant presteerde. De eindronde was een vangnet, maar daarin lag de druk dus nog iets hoger. Gelukkig konden we daarin rekenen op onze ervaring en de resultaten spreken voor zich. We wonnen al onze wedstrijden, scoorden veel en slikten amper tegengoals. Dan valt er niets tegenin te brengen.”

Manchester City

“Of we gerust waren in de goede afloop? Elke wedstrijd moet gespeeld worden. Daar is Manchester City nog maar eens het beste bewijs van. Je kan altijd vroeg op achterstand komen en dan weet je nooit hoe zo’n partij evolueert. Maar we pakten het goed aan en bleven ook rustig toen de bal er in de eerste helft nog niet in wilde. We scoren altijd en dat bleek ook na rust. De ontlading was groot.”

“Ook bij mezelf nog. Het vat is helemaal leeg in deze fase van de competitie (lacht), maar ik ben blij dat ik zowel op defensief als offensief vlak nog mijn steentje kon bijdragen. Heel wat mensen waren argwanend toen Sherjill (MacDonald red.) en ik bij Hooikt tekenden, maar we hebben getoond dat we niet kwamen uitbollen. We hadden een doel en dat is bereikt. Heerlijk.”

Vrije speler

“Volgend seizoen hoopt het bestuur op een plaats in de middenmoot, maar ik mik zelf graag iets hoger. Ik heb dat nodig om het beste uit mezelf te halen. Dit alles in de wetenschap dat Sherjill en ik hier dan nog voetballen natuurlijk. We willen graag blijven, maar omdat er nog geen overeenkomst werd bereikt voor 30 april vroegen we onze vrije transfer aan. Op zich kunnen we dus gaan en staan waar we willen. Maar ik ga er van uit dat het in orde komt, want we sloegen al voorstellen van hoger spelende teams af. Het is een kwestie van de puntjes op de i te zetten. Maar zover zal het pas komen als we gerecupereerd zijn van het feestje!” (lacht)