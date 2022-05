Roel Valkenborgh (Sezoens Bocholt) na vlotte 35-25 overwinning tegen HC Tongeren: “We kijken hoopvol uit naar eerste finalewedstrijd komende donderdag thuis tegen Visé”

Succescoach Bart Lenders had de laatste weken zorgen door het blessureleed in zijn kern. Ook de ervaren en trouwe luitenant Roel Valkenborgh (33) sukkelde met een enkelblessure, maar is fit, nieuwe steunzolen en nam de nodige rust, om te knokken tegen Visé. Tegen Tongeren, dat volgend seizoen samen met Initia Hasselt zal starten als Hubo Handbal, hadden de Damburgers weinig problemen. Bocholt nam een gretige start. De defense was puik en de omschakeling verliep vlot. Bij de rust (20-14) wist de trouwe aanhang dat de buit binnen was.

“We moesten absoluut winnen om zeker te zijn van een finaleplaats”, opende routinier Valkenborgh. “Gelukkig deden we onze job, want Sporting Pelt versloeg Visé. Iedereen was dan ook gemotiveerd om ons niet te laten verrassen door Tongeren. De Eburonen hadden alles op de beker van België gezet en we moesten toen diep gaan om via verlengingen de eerste prijs van het seizoen te pakken. Nu kon Tongeren geen vuist maken.”

Donderdag eerste finalewedstrijd tegen Visé

“Of we klaar zijn voor de eerste finalewedstrijd? Ik heb de indruk van wel”, vervolgt Valkenborgh, sinds 2013 bij topteam Bocholt. “Donderdag op Hemelvaart om 20u15 ontvangen we met geslepen messen Visé. De laatste jaren hebben we alles gewonnen en dit seizoen werden we geconfronteerd in de finale van de Bene-League met een nederlaag tegen de Limburg Lions uit Sittard. Dat kwam toen hard aan. Door de blessures is het een zwaar seizoen, maar gelukkig valt nu alles op het juiste moment weer in zijn plooi, want de jongens met allerlei kwaaltjes zijn weer inzetbaar.”

“Donderdag voor een nokvolle Damburg willen we absoluut die 1-0 scoren”, klinkt Valkenborgh strijdvaardig. “Als we thuis winnen komt er druk op de schouders van de Luikenaars voor de return volgende zaterdag om 20u15 in Visé. Het team van Peltenaar Korneel Douven is licht favoriet, omdat ze de laatste twee confrontaties tegen ons konden zegevieren. Bovendien is Visé meer uitgerust. Ze leven al weken toe naar die finalewedstrijden en willen absoluut de eerste keer kampioen worden. Wij hebben meer ervaring met het spelen voor de knikkers en daarom schat ik de kansen op fifty-fifty.”

“We zijn allemaal gemotiveerd om kampioen te spelen. Of ik mij nog voor de 100% kan opladen met een volle prijzenkast? Natuurlijk wel (fel). Voor deze wedstrijden speel je bij een topteam. Ik behaalde in mijn negen jaar bij Bocholt reeds dertien prijzen! Als ik straks voor de vijfde keer Belgisch kampioen kan worden zal de vreugde niet minder zijn. Integendeel, dit kan de kers op de taart worden, na een zwaar seizoen”, besluit Peltenaar Valkenborgh, die ook volgend seizoen Bocholt zal trouw blijven.