Roel Valkenborgh (Sezoens Bocholt): “Een droomafscheid met de triple”

basketbal bnxt league Dusan Djordjevic neemt afscheid van Oostende met een twaalfde landstitel op rij: “Bedankt”

Oostende is kampioen. De titel in onze krant op 8 juni 2012. Wat volgde is een ongeziene hegemonie in eender welke sport in ons land en ver buiten de landsgrenzen. We waren op zaterdag 27 mei 2023 immers getuige van een nieuw stukje sportgeschiedenis met een absolute hoofdrol voor Dusan Djordjevic, de kapitein van Filou Oostende, die zijn twaalfde (!) landstitel op rij in de lucht stak en een fantastisch eerbetoon kreeg in een tot in de nok gevulde COREtec Dôme.