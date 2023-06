Roel Valkenborgh (Bocholt): “Een droomafscheid met de triple”

HandbalEr vloeiden tranen bij het afscheid van icoon Roel Valkenborgh in de laatste wedstrijd tegen Hubo Handbal, waarbij Sezoens Bocholt de prijzenkast kon aanvullen met de triple. Limburg boven dit seizoen in het handbal, want bij de vrouwen pakte Sint-Truiden tegen Eupen na de beker ook de titel.