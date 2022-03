Roel Jacquemyn (RC Hades): “We hebben nog een rekening openstaan met Bocholt VV”

“We hebben inderdaad nog iets recht te zetten tegen de Noord-Limburgers”, weet jeugdproduct Roel Jacquemyn. “In Bocholt gaven we de doelpunten weg in cadeauverpakking met een grote strik rond. Tegen Diegem speelden we als team niet goed genoeg. Het was te weinig om aanspraak te maken op de overwinning, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Anderzijds, we gaven praktisch niks weg en de match leek af te stevenen op een brilscore. Tot we in blessuretijd nog een doelpunt moesten slikken. Die nederlaag kwam hard aan en hadden we niet verdiend. Ach, het is de rode draad doorheen ons seizoen. In te veel wedstrijden morsten we met de punten. Soms door eigen schuld, vaak kregen we te kampen met pech.”

Sterk Bocholt VV

“Ook al zullen ze bij Bocholt VV niet tevreden zijn over hun seizoen, ik blijf het een sterk team vinden”, vervolgt de 21-jarige centrale verdediger. “Het komt er bij de Damburgers ook niet altijd uit. Nochtans hebben ze een voorlijn waar elke coach meteen wil voor tekenen. We zullen scherp in de duels moeten zijn en opletten met hun vlijmscherpe counters. Ze wonnen nipt en niet overtuigend tegen Sporting Hasselt en zullen tegen ons willen uitpakken met een betere prestatie. Het kan dus alle richtingen uit.”

“Door allerlei omstandigheden zitten we nog steeds in de gevarenzone”, beseft de laatstejaarsstudent bedrijfsmanagement aan de PXL in Hasselt. “Het is opnieuw tijd om punten te oogsten. Uiteraard is een overwinning een uitstekende stap richting behoud. Anderzijds, goed voetbal brengen in hopelijk een leuke derby om uiteindelijk niet te verliezen kan een belangrijke stap zijn. Want in deze situatie is elk punt meegenomen. Al gaan we zeker starten aan de wedstrijd met de intentie om voluit voor de drie punten te gaan.”

“Of ik volgend seizoen de club trouw blijf? Absoluut. Ik speelde als klein ventje bij Moedige Duivels Halen, maar ben ondertussen reeds tien seizoenen bij Hades. De jeugdwerking is hier perfect. De transitie van de jeugd naar het grote werk loopt als een trein. De staf met Mirko Licata en Mesbah Atillah schenkt enorm veel aandacht aan de jeugd. Ik krijg dit seizoen alle kansen om definitief door te breken. Iedereen is tevreden over mijn inzet en prestaties en ik heb dan ook die kansen met beide handen gegrepen. Ik kan nergens beter zitten dan hier bij Hades en ben blij om hier volgend seizoen nog te zijn”, besluit Jacquemyn uit Zelem.

