Roel De Beuckelaer viert titel met Excelsior Mariaburg: "Onze brede kern is een enorm voordeel gebleken"

Excelsior Mariaburg deed eerst en vooral zelf meer dan zijn job tegen Lippelo. “Het was niet alleen een ouderwetse doelpuntenkermis”, vertelt T1 De Beukelaer. “De manier waarop was ook zeer overtuigend met heel veel kwaliteit aan de bal en dat goede voetbal resulteerde uiteindelijk in een karrenvracht aan goals.”

Klein feestje in de kantine

De 4-0-nederlaag van titelconcurrent Lint een dag later maakte het allemaal nog wat mooier voor blauw-wit. “Natuurlijk vier je het liefst op het veld, maar omdat ik naar Wintam gereden was, kon ik de groep op de hoogte houden en hebben we nadien met z’n allen afgesproken voor een eerste klein titelfeestje in de kantine. Al volgt het echte feest pas komend weekend thuis tegen Schelle.”

Hoewel Excelsior Mariaburg na dit weekend maar liefst negen punten meer telt dan het nummer twee uit de stand Lint, begon de troepen van De Beukelaer vrij aarzelend aan het seizoen. “We scoorden wel vlot, maar we kregen ook veel te veel goals tegen in het begin, waardoor we slechts één van onze eerste vijf matchen konden winnen. Nadien heb ik wat bijgestuurd en vanaf dat moment is de trein beginnen bollen. Bovendien beschikken we over een heel brede kern en dat is, zeker op dit niveau, een enorm voordeel ten opzichte van de rest.”

Kaart van de eigen jeugd

De Beukelaer hoopt daarom ook in tweede provinciale een rol van betekenis te kunnen spelen met de fusieclub. “Ik heb alle vertrouwen in een goede afloop volgend seizoen. Op Dieter Hubau en Shaun Huygaerts na, die allebei stoppen, blijft bijvoorbeeld iedereen en met Mattijs Desaeger komt er nog een jonge gast terug van Cappellen. Al zal het daar waarschijnlijk bij blijven wat de inkomende transfers betreft, want de club trekt enkel en alleen de kaart van de eigen jeugd of van jongens met een verleden bij ofwel Kaart ofwel Mariaburg. Anderzijds is onze groep zo hongerig en ervaren genoeg dat dat geen nadeel hoeft te zijn. Er is in principe meer dan kwaliteit genoeg om ons te handhaven in tweede provinciale.”

Meer lezen: provinciaal voetbal in Antwerpen