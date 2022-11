Roel Bucumi hervat de competitie met Leuven Bears tegen Luik: “Al mijn breuken in het aangezicht zijn helemaal genezen”

Bij Leuven Bears kan men weer rekenen op Roel Bucumi. Het jonge talent miste het einde van de vorige competitie omwille van een zwaar ongeval met de motor. “Na de training werd ik aangereden door een automobilist. Daarbij liep ik nogal wat breuken in het aangezicht op. Het kostte me het seizoenseinde van de Bears. Vier maanden kon ik niet spelen. Al mijn breuken in het aangezicht zijn helemaal genezen. In augustus kon ik normaal aanpikken bij de groep. In de loop van de campagne moet ik nog een kleine ingreep ondergaan, maar dat belet me niet om voluit te gaan.”

Met Joshua Heath

Vorige week mocht Roel Bucumi op training Joshua Heath opnieuw begroeten. De spelerswissel - Heath kwam in de plaats van Kosic - is uiteraard een zaak waarmee de speler niets te maken heeft. “Kosic was een dirigent op het terrein. Heath heeft dat ook in zich, maar kan aanvallend eventueel in moneytime iets forceren. Hij kent bovendien de ploeg en de coach goed. Het is jammer dat we dit seizoen al zo veel blessures hebben meegemaakt. Jahmal McMurray kwam ook al laat bij de selectie. Daardoor was de start van het seizoen niet zoals we gehoopt hadden. Vooral de nederlaag in Aalst was vermijdbaar. Defensief liep het enkele keren stroef. Dat was erg ‘on-Leuvens’. Tegen Brussels zag je gelukkig een positieve kentering. Wellicht zal het tot Nieuwjaar wat zoeken blijven door al die afwezigen. Stilaan komen we wel in het ritme.”