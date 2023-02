Roef alweer penaltyheld voor AA Gent: “Of ik hoop dat ik blijf staan? Daar doe ik geen uitspraken meer over”

Roef pakte er uiteindelijk eentje, dat volstond. “Als mijn ploegmaats zo blijven trappen, moet ik er maar eentje stoppen. Ik zat er eerder al dicht bij toen ik er één net niet genoeg raakte. Ik ben niet gaan panikeren, ik kende mijn statistieken en dat gaf me vertrouwen. Neen, we hebben er niet op getraind deze week, maar wie er bij was op de Heizel, nam die ervaring uiteraard mee.” Roef was ook goed voorbereid. “Ik heb zelfs niet geluisterd naar wat er voor de strafschoppen in de ‘huddle’ gezegd werd. Ik was nog te druk bezig met mijn kennis van zeven van hun trappers te herhalen. Enkel over Diakhaby had ik geen informatie." Bij Qarabag was het wellicht moeilijker om de elfmeters van Van Daele en Marreh in te schatten. Penalty’s blijven een mentaal spelletje. “Zéker. De speler wiens strafschop ik pakte in de heenwedstrijd, stond er nu al niet meer tussen. Dus het zal zeker iets uitgemaakt hebben.” Roef werd door Vanhaezebrouck plots opnieuw in de ploeg gedropt voor dit Europese tweeluik. Té veel hoop wil hij niet koesteren. “Of ik nu hoop heb dat ik blijf staan in Europa? Daar ga ik geen uitspraken meer over doen. Ik zie wel of ik erin sta of niet. Als ik in doel sta, blijf ik mijn stinkende best doen. Indien niet ga ik supporteren voor de ploeg.”