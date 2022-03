Rode lantaarn Jette doet leider Halle-Gooik net niet blozen van schaamte

Geen Braziliaanse samba, geen Joegoslavische kolo. Gelukkig was er Edu die met twee overheerlijke doelpunten een lamlendig Halle-Gooik alsnog de drie punten bezorgde tegen een gemotiveerd Jette of de trommelaars van dienst mochten de dodenmars van Chopin spelen. Ondanks de mismatch won Halle-Gooik met 4-6.

De competitieleider nam Tiago De Bail opnieuw op in de A-kern. De Braziliaanse routinier was vorige maand naar de B-kern verwezen. Sportief manager Lieven Baert geeft meer duiding. “We hebben de voorbije dagen een goed gesprek gehad met De Bail. Een aantal zaken werden uitgeklaard. Niemand had baat bij een verwijzing naar de B-kern. Een gemotiveerde De Bail kan Halle-Gooik nog altijd veel bijbrengen. Tegen Jette speelde hij nog niet omwille van een kleine blessure.”

Sterke start, maar …

Halle-Gooik startte sterk en kreeg vroeg in de match een terechte strafschop toegekend na handspel van Ndjeka. Grello bracht de bezoekers op voorsprong. De ploeg bleef goed druk zetten, maar dat resulteerde niet in veel kansen. Halverwege de eerste helft verdubbelde Edu de voorsprong met en schitterende stifter. Bij de thuisploeg viel Abroum uit met een zware knieblessure. Plots stokte het spel van Halle-Gooik. In de laatste drie minuten speelde men met vliegende keeper. Het leidde tot nul schoten op doel! Het deed denken aan een eerdere non-match in Malle. Er was geen éminence grise om te corrigeren. Edu was één van de weinigen op het veld die voor creativiteit zorgde. “De strafschop was correct. Het kon de weg effenen naar een vlotte overwinning, mar Jette toonde zich een waardige tegenstander. Ze verdedigden zich met de middelen die ze hadden. De Brusselaars zakten massaal terug. Dat is hun recht. Het was aan ons om daar een antwoord te vinden. Dat vonden we in de eerste helft te weinig.”

Tweede helft

Na de rust speelden de Jettenaren als mannen. De thuisploeg scoorde vier keer. Met open vizier kampen kon echt lonen. Halle-Gooik kon de marge veilig houden. Keko, Diogo, Edu en Tomic zorgden finaal voor de 4-6 score. Met twee treffers kon Edu zijn stempel drukken op de match. “Ik was wel tevreden met mijn twee goals. Ik heb mezelf verbaasd dat ik zo een mooie doelpunten kan scoren (lacht). Dat neemt niet weg dat we zeker niet onze beste match hebben gespeeld. Dat was ook de verdienste van Jette. Ze verdedigden sterk en speelden nadien met veel inzet. Het belangrijkste is dat we de drie punten op zak hebben. Woensdag zal het in de halve finale van de beker van België wel beter moeten gaan tegen Herentals.”

Doelpunten

Doelpunten : 4’ Grello (0-1), 10’ Edu (0-2), 22’ Ben Liou (1-2), 23’ Edu (1-3), 24’ Keko (1-4), 24’ Ben Liou (2-4), 25’ Diogo (2-5), 26’ Ben Liou (3-5), 27’ Tomic (3-6), 29’ Beeckman (4-6).

Doelpunten na achttien competitiewedstrijden : Gabriel 23, Tomic 21, Jelovcic 18, Diogo 17, Grello 15, Dillien 11, Edu 11, De Bail 9, Keko 8, Cordier 3, Meyers 1.