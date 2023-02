Rode lantaarn Bilzen laat zwak RSCA Futsal zweten: zege met veel tristesse

De thuisploeg stelde het zonder doelman Roncaglio. “Een bezoek aan de tandarts leverde me meer problemen op dan men lief is. Vermits Anderlecht over voldoende goede keepers beschikt, leek het me raadzamer om geen risico te nemen.” Bilzen kreeg in de eerste minuut meteen reuzenkans via Dochez, maar het doelpunt viel aan de overkant. Jonhn Lennon mocht de score openen. RSCA begon verdedigend zwak en El Mansouri lukte de gelijkmaker. Dillien bracht RSCA opnieuw op voorsprong. Anderlecht bleef verdedigend lamlendig spelen en Lambeets lukte de 2-2. Meunier maakte de vernedering halverwege de eerste helft compleet met een derde treffer. Dillien kon de schande snel ongedaan maken met zijn tweede treffer. Tomic (2) en Serginho zorgden voor de rust voor de 6-3-voorsprong. Na de rust was het niveau van paars-wit niet beter, maar kon men rustig controleren. Afkir maakte tot twee keer toe pijnlijk duidelijk dat de thuisdefensie kaas met gaten bleef. Bilzen speelde mee. Niet op basis van tactisch vernuft, maar op basis van een groot enthousiasme dat de spelers sierde. Tomic – een zeldzaam lichtpunt –, John Lennon en Roninho dreven de score op.

Kapitein Tomic

Door de schorsing van Grello en Diogo – het mag absoluut geen excuus zijn voor de lamentabele prestatie – was Dragan Tomic kapitein. “Het is de eerste keer dat ik de aanvoerdersband mag dragen, het is een eer. Mijn spierblessure behoort ook tot het verleden. Minder goed nieuws was er over de wedstrijd. We moeten eerlijk zijn, het was gewoon niet goed en daarbij moeten we enkel naar onszelf kijken. Vijf doelpunten incasseren tegen de laatste valt niet goed te praten. Er moet intensiever gewerkt worden. Woensdag zal het tegen Charleroi alleszins beter moeten. Dat beloof ik aan de supporters, zij verdienen dat.”