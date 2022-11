Rode Duivels of niet, Thibaut Van Acker vindt Lierse-Virton belangrijkste match van het weekend: “Individuele fouten moeten eruit”

Voetbalminnend België zal zondagnamiddag in spanning zitten te kijken naar onze Rode Duivels in Qatar. Op het Lisp wordt nadien nog een toetje geserveerd met Lierse-Virton. “Voor ons is die match natuurlijk de belangrijkste van het weekend”, glimlacht Thibaut Van Acker, die begin deze week 31 werd. “Of wij vroeger gaan samenkomen om in groep de wedstrijd van de Rode Duivels te volgen? Da’s in principe niet de bedoeling. Het is het beste dat iedereen zijn normale routine kan volgen.”

Slapende reus

“Drie keer op een rij viel er inderdaad wel iets te zeggen over enkele scheidsrechterlijke beslissingen. Als je dan verliest, is dat frustrerend. Tegelijk moeten we de hand in eigen boezem steken”, benadrukt Thibaut Van Acker. “Er waren ook te veel individuele fouten van onze kant en die moeten er gewoon uit. Het is nu zaak om tegen Virton de rug te rechten. Na die recente nul op zes moeten we er opnieuw keihard tegenaan. Die overtuiging zal nodig zijn, want Virton is en blijft een lastige tegenstander. Het is niet omdat zij nu laatste staan dat het makkelijk zal gaan. In deze reeks zijn het allemáál moeilijke opdrachten.”