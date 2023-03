Rode Duivels Futsal winnen in Oostenrijk: klaar om te stunten in slotmatch tegen Georgië

Futsal Rode DuivelsDe Rode Duivels hebben tegen Oostenrijk gedaan, wat van hen verwacht werd: winnen. In het hol van de leeuw werd het 1-6. De eindcijfers laten een vlotte monsterscore vermoeden, maar onze landgenoten moesten knokken. Dinsdag wacht er een cruciale match tegen Georgië. Bij winst is ons land verzekerd van een plaats in de tweede kwalificatiefase voor het WK.

Na amper zesenveertig seconden kregen de Belgen al het deksel op neus. Skrgic opende de score voor de thuisploeg. Dillien kon snel de gelijkmaker aantekenen, maar het was wachten tot net voor de rust vooraleer onze landgenoten op voorsprong kwamen. Halverwege de tweede helft nam kapitein Sababti de laatste twijfel weg. In de slotfase van de match konden de Rode Duivels met doelpunten van Sababti, Adnane en Rahou de score verder uitdiepen. Dinsdag neemt de nationale ploeg het in Roosdaal op tegen Georgië. Als er met minstens twee doelpunten verschil gewonnen wordt, is de kwalificatie voor de tweede groepsfase een feit. In het andere geval wordt het rekenen, maar behoudt men een goede kans om als beste tweede door te stoten.

Bondscoach Karim Bachar

Na afloop van de interclub reageerde bondscoach Karim Bachar tevreden. “Ik ben fier op de groep. De jongens hebben hun job met verve volbracht. We wisten dat we voor een lastige klus stonden. Georgië won pas op het nippertje van de Oostenrijkers, nadat het heel lang 4-4 had gestaan. Ook tegen ons toonde de thuisploeg veel mentaliteit. Ze waren gedreven na de vernedering in de heenmatch (11-0, red.). Na amper zesenveertig seconden keken we al tegen een achterstand aan. Wat gevreesd werd, kwam ook uit. Toch konden we een vuist maken. Het was heel belangrijk dat Dahbi net voor de rust de 1-2 kon scoren. In de tweede helft was het wachten op die geruststellende derde treffer. Toen Sababti die aantekende, konden we bevrijd voetballen. In de slotfase konden we er nog een ruime zege van maken. Op zich maakte dat niet gigantisch veel uit, al kan het doelsaldo op het einde van de rit nog een rol spelen.”

Georgië

Dinsdag is het D-day voor onze Rode Duivels. Karim Bachar bevestigt. “Zondagavond staat er in eigen land nog een lichte training op het programma. Maandag volgt een laatste oefenmoment om dinsdag aan te treden tegen Georgië. In Georgië verloren we met twee doelpunten verschil. Die twee doelpunten moeten we proberen weg te werken. Gemakkelijk wordt het niet, want Georgië behoort tot de betere landen in Europa. We gaan in ieder geval voor de volle pot.”

Doelpunten

Doelpunten: 1’ Skrgic (1-0), 2’ Dillien (1-1), 19’ Dahbi (1-2), 33’ en 37’ Sababti (1-3 en 1-4), 39’ Adnane (1-5), 39’ Rahou (1-6).