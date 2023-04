Rode Duivels Futsal winnen eerste barrage met 2-1 van Hongarije: “Maandag wacht er ons een warme avond”

Voetbal tweede nationale B Doelman Sven Van de Waeter debuteert met Lille in de laatste weken van zijn loopbaan in tweede nationale

Bij Lille United stond dinsdagavond, voor de inhaalwedstrijd egen Cappellen, Jeffrey Pauwels niet tussen de palen. Aanleiding waren zijn drie gele kaarten. Daardoor deed de sportieve staf een beroep op Sven Van de Waeter. Hij stond de voorbije maanden in doel stond bij de B-ploeg, die in tweede provinciale B actief is. Het hoogtepunt uit zijn loopbaan die straks eindigt.