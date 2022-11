Rode Duivels Futsal bereiden WK-matchen deze week voor in Slovenië

Futsal Rode DuivelsDe Rode Duivels Futsal reisden maandag af naar Slovenië. In de buurt van de hoofdstad Ljubljana werken ze twee oefenwedstrijden af tegen het gastland. Onze landgenoten mogen zich aan stevig weerwerk verwachten, want de Slovenen behoren tot de betere teams in Europa. Beide matchen kaderen in de voorbereiding op de kwalificatiematchen voor het WK.

In oktober werkten de Rode Duivels hun eerste twee kwalificatiewedstrijden van het WK af. Thuis tegen Oostenrijk werd er met ruim verschil gewonnen. In Georgië liep men een nipte 4-2-nederlaag op. Als het plaatje in de terugwedstrijd klopt, kan dat rechtgezet worden. Eind februari en begin maart worden de terugwedstrijden gespeeld. Tussenin werden twee oefenmatchen in en tegen Slovenië voorzien.

Sterke tegenstander

Bondscoach Karim Bachar geeft meer duiding bij de dubbele agenda. “Op maandag reisden we naar Ljubljana af. Op dinsdag en woensdag spelen we tegen de Slovenen vriendschappelijk. We vonden dat de tijd tussen de kwalificatiematchen in te lang was om goed te overbruggen. We hadden kunnen kiezen voor extra trainingen, maar oefenen tegen de Slovenen leek ons meer opportuun.”

“Slovenië is een futsalland. Momenteel staan ze op de twaalfde plaats op de Europese ranking. Ter vergelijking: ons land bekleedt de achttiende positie. Ook op clubniveau doet het land het uitstekend. Dobovec is een vaste waarde in de Champions League en kwalificeert zich regelmatig voor de Elite Round van dat toernooi. We mogen ons dus aan twee stevige matchen verwachten.”

Geen verrassingen

De selectie van Karim Bachar kent nauwelijks verrassingen. Nieuwkomers zijn er niet. “Het klopt dat alle geselecteerden al opgeroepen geweest zijn voor de nationale ploeg. Ten opzichte van de laatste interland tegen Georgië zijn Kenneth Vanderheyden en Charly Beeckman er niet bij. Zij waren niet beschikbaar. Er is niemand in hun plaats gekomen. De kern werd gewoon afgeslankt van zestien naar veertien spelers. Dat lijkt me voldoende. Na deze tweedaagse keren de spelers terug naar hun club. Begin februari vatten we dan de directe voorbereiding aan op de WK-matchen tegen Oostenrijk en Georgië.”

De kern

De volgende spelers werden geselecteerd voor de twee interlands in Slovenië: Ibrahim Adnane, Jasper Buyl, Soufian El Fakiri, Ahmed Sababti (FT Antwerpen), Moushin Bouzid, Reda Dahbi, Moustafa Idrissi, Marvin Ghislandi (Charleroi), Omar Rahou (Châtelet), Gabriel D’ Angelo, Steven Dillien (RSCA), Abdelhakim Sababti, Jawad Yachou (Herentals) en Dries Vrancken (Hasselt).

