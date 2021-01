Rode Duivels Futsal beginnen donderdag aan voorronde van EK

Het Europees kampioenschap 2022 vindt plaats in Nederland. Om dat EK te halen moeten onze landgenoten de groep winnen of bij de zes beste tweedes (van acht) behoren. De resterende twee tweedes verdelen het laatste ticket via playoffs. Onze Rode Duivels wonnen eerder al een pre-tornooi in Herentals. De poulefase moest in december aanvatten, maar werd door de UEFA uitgesteld tot nu. Donderdag opent ons land tegen Finland, volgende week dinsdag volgt een tweede thuismatch tegen Montenegro. Beide matchen worden in Luik gespeeld, maar publiek is niet toegelaten.

Extra boost

Bondscoach Karim Bachar is tevreden dat hij met zijn team aan de slag kan gaan. “De belangstelling van de media is zeer positief. Onze sport heeft ook nood aan die aandacht. Los van de sportieve ontwikkelingen die we nog kunnen maken, geeft een live tv-uitzending een extra boost aan het futsal. Daar kunnen we alleen maar blij over zijn. Ik kijk ook uit naar het vervolg van de kwalificatiecampagne. Omwille van corona hebben we een tijd geen interlands kunnen spelen. Bovendien ligt de competitie stil. De duels met Finland en Montenegro vinden plaats in eigen land en dat maakt het extra speciaal. Hopelijk kunnen we snel weer voor een volle zaal spelen. We gaan in ieder geval vol voor een EK-ticket. Ik kan opnieuw beschikken over Ahmed Sababti die terug is uit blessure.”