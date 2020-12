Rocky Peeters (Bocholt VV): “Knallen op het scherpst van de snee”

voetbal tweede nationale BVeertien februari 2021, een gehalveerde competitie, nog elf wedstrijden te gaan. Ook Bocholt VV kan zich vanaf vandaag richten op de herneming van de competitie in tweede nationale B. Of de goden en een vervaarlijk virus voor één keer mee willen werken, is nog onduidelijk. Dat trainer Rocky Peeters (41) in de startblokken zal staan, lijdt geen twijfel.

“Man, ik sta te daveren van de energie en als voetballer zou ik stilaan dat gras kunnen opeten. Ik ben op mijn leeftijd dan wel enkel een gemotiveerde veteraan, maar ik begrijp wel hoe mijn jongens zich voelen. En of ze er zin in zullen hebben”, aldus de 41-jarige Kempenaar.

Even ter informatie: Voetbal Vlaanderen nam maandag de beslissing dat de competitie in het amateurvoetbal (van eerste nationale tot vierde provinciale) zal worden hernomen tijdens het weekend van veertien februari, dat tot begin mei alleen de heenronde zal worden afgewerkt en indien dat lukt stijgers, dalers en kampioenen kunnen worden aangeduid. In het geval van Bocholt VV: de Damburgers stonden na vier afgewerkte duels aan de leiding (tien punten), hervatten de trainingen medio januari en zullen nadien dus nog elf keren de wei in mogen.

Huiswerk

“Laat ons het dit keer hopen, eigenlijk had ik al trainingen gepland vanaf medio december. Nu goed, buiten het feit dat we ongeduldig zijn, verandert er niets. Mijn jongens kregen van mij het nodige huiswerk en afgaande op de digitale data die mij bereiken, doen ze dat voorbeeldig. Da’s echter heel wat anders dan trainen met de bal en werken in groep. We krijgen dus een maandje hard werk en een tweetal oefenwedstrijden om er weer te staan.”

Zal ook nodig zijn, want elke ambitieuze ploeg zal op scherp staan. “Correctie, elke voetballer en sportman zal er staan. Zeker als ze aan het eind van hun inspanningen ook een doel zien. Elke ploeg zal vanaf de eerste wedstrijd op scherp staan en we mogen ons aan elf finales verwachten. Kan je in een normale competitie wel even door een dalletje gaan om je dan weer te herpakken, dit keer kan dat dus niet meer.”

“Het wordt knallen en geen punten te grabbel gooien. Spannend, maar ik heb alle vertrouwen in mijn jongens. We hebben naast veel talent ook de nodige ervaring in onze spelersgroep. Die jongens kennen het klappen van de zweet en ik maak me sterk dat we er zullen staan. Als er weer geen viruskink in de kabel komt.”

