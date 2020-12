Roby Rogiers (Giants Antwerp) out met een scheenbeenvliesontsteking: “Operatie is niet nodig”

basketbal euromillions leagueEen maand na zijn openingswedstrijd in de competitie op Brussel, speelt Giants Antwerp zondag zijn eerste competitiewedstrijd in de Lotto-Arena tegen Charleroi. Giants kan daarbij niet rekenen op Roby Rogiers. De 23-jarige bordenspeler heeft een scheenbeenvliesontsteking en is weken uit.

Roby Rogiers komt dit jaar niet meer in actie. Een scheenbeenvliesontsteking houdt de center zes weken aan de kant. “Ik sukkelde al enkele maanden met deze blessure”, zegt Roby Rogiers. “Eerder miste ik al twee wedstrijden in de EuroCup. Ik volgde een aangepast trainingsschema, maar beterschap bleef uit. Na de oefenwedstrijd tegen Leuven verergerde de pijn. Ik had een scheenbeenvliesontsteking op twee plaatsen.”

“Omdat de diagnose net op tijd is vastgesteld, is een operatie niet nodig. Ik mag mijn scheenbeen niet belasten. Niet lopen of niet springen. De komende weken zal ik de conditie onderhouden met fietsen, fitness en aquajogging. Als de revalidatie verloopt zoals gepland, zal ik pas in januari weer op het terrein kunnen verschijnen.”

Belgisch Charleroi

Het is een jong en zeer Belgisch Charleroi dat zondag afzakt naar Antwerpen. De precaire financiële situatie en de corona-crisis hadden hun invloed op de samenstelling van de kern. “Dit is een totaal ander Charleroi dan we de laatste jaren gewoon waren. Het is niet meer de ploeg die vorig jaar nog de bekerfinale verloor tegen Giants. Charleroi is bijna volledig Belgisch en geeft veel jongeren een plaats in zijn kern. Een groot verschil met de vorige seizoenen toen Charleroi toch steeds over buitenlanders van topniveau beschikte. In zijn vorige wedstrijden speelde Charleroi met veel energie. We zullen van bij de start klaar moeten zijn om de tegenstander op te vangen.”

Net als in de EuroCup zijn ook in de Belgische competitie geen fans toegelaten in de Lotto-Arena. “Het blijft een vreemde situatie een wedstrijd spelen voor een lege zaal. Daar wen je niet aan. Zeker in zo’n grote zaal als de Lotto-Arena. Maar we mogen niet klagen. We kunnen nog steeds spelen. En de kans dat er in januari supporters in de zaal worden toegelaten, is bijzonder klein.”