Robinson Woodruff (SV Rumbeke): “Bevestigen in Wervik na die hoopgevende vier op zes”

De eerste zege van SV Rumbeke in derde nationale is binnen. Thuis tegen SV Anzegem hielden de jongens van coach Geert Broeckaert de drie punten thuis en na het gelijkspel op Drongen kunnen de Rumbekenaars met een vier op zes gewag maken van een prima competitiestart.

De 25-jarige Robinson Woodruff is aan zijn vierde seizoen bij SV Rumbeke toe. Zaterdagavond mag de in Bavikhove wonende centrale middenvelder op bezoek bij Eendracht Wervik, één van zijn ex-clubs. “Ik speelde maar één seizoen bij de Tabaksjongens maar ken er nog veel spelers”, weet Robinson Woodruff, die ook bij Harelbeke nog een voetbalverleden heeft. “Het kan dus een leuk weerzien zijn met enkele oud-bekenden. Wij kunnen met een eerder gerust hart naar Wervik trekken want als nieuwkomer hebben we met een vier op zes zeker onze start niet gemist. Bij Wervik zal er wellicht wat meer druk liggen want zij hebben momenteel slechts één puntje op het conto staan en zullen uiteraard een één op negen koste wat het wil willen vermijden.”

Sterk collectief

“We zijn blij dat we vorig seizoen die toch wel belangrijke stap naar nationaal voetbal konden maken. In onze reeks zijn er heel wat West-Vlaamse teams en met acht ex-eersteprovincialers biedt de reeks van derde nationale A ook wat mogelijkheden. Het zal een heel open en waarschijnlijk ook heel evenwichtige reeks worden en voor ons staat het behoud als nieuwkomer uiteraard centraal. Zo snel mogelijk zekerheid over een verlengd verblijf in nationale verwerven, is doelstelling nummer één. Met vier op zes namen we een uitmuntende start. Een puntendeling op het veld van Drongen en vorige week onze eerste driepunter thuis tegen SV Anzegem. Een deugddoende zege en vooral goed voor het vertrouwen. We ondervonden in die twee matchen reeds dat het in derde nationale iets sneller gaat en dat alles er veel intensiever is. We hebben onze vuurdoop goed doorstaan en moeten nu de komende weken zien te bevestigen. Zaterdag hebben we tegen Anzegem een heel sterke collectieve prestatie neergezet en die collectiviteit en gedrevenheid zullen we dit jaar goed kunnen gebruik. Zaterdag proberen we sportieve weerwraak te nemen op het veld van Wervik want vorig seizoen verloren we twee keer van de Tabaksjongens.”