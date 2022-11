Robin Veldman ziet RSCA Futsal winnen tegen Hamme: “Ik ben een fan van futsalintegratie in het veldvoetbal”

Nogal wat ogen waren in de tribune gericht op één man: Robin Veldman. De trainer van Anderlecht in het veldvoetbal kwam met veel enthousiasme kijken naar het duel tegen Hamme. Hij zag hoe Diogo na drie minuten al de score opende. Jelovcic scoorde twee keer in een halve minuut en zorgde voor de 3-0-ruststand. Onmiddellijk na de herneming nam Jelovcic met zijn derde treffer de laatste twijfel weg. Na de rust walste RSCA over de tegenstander heen. Finaal werd het vlotte en logische 9-0-zege voor de landskampioen.

Robin Veldman

Robin Veldman genoot van de match. “Ik heb altijd wel een band gehad met zaalvoetbal. Tijdens mijn sportopleiding in Groningen speelde ik wel eens of kwam ik spelers tegen die in zaal voetbalden. Nadien verminderde dat wat omwille van mijn activiteiten in het veldvoetbal, maar ik heb de interesse wel altijd behouden. Ik geloof ook dat futsal een meerwaarde is voor iedere voetballer. Ik ben dan ook een fan van futsalintegratie in het veldvoetbal. Voor mij zijn het ook niet echt twee verschillende sporten. Akkoord, er zijn verschillen, maar uiteindelijk draait het toch om een bal die in het doel moet. Futsaltrainingen zullen ervoor zorgen dat spelers completer worden. Ik denk dan bijvoorbeeld concreet aan de techniek, het aanpakken van een bal of het benutten van kleine ruimtes.”

Wisselbaar?

Zouden eersteklassers in zaal meekunnen met eersteklassers in het gewone voetbal? Robin Veldman is behoedzamer. “De onmiddellijke transitie tussen beide sporttakken is minder evident. Technisch zal het wel lukken bij de toppers en ook de snelheid van uitvoering lijkt me geen probleem. Futsal speel je echter in een zaal van pakweg dertig meter. Om dan over te stappen naar een terrein van honderd meter lijkt me geen vanzelfsprekendheid. Dat neemt niet weg dat ik een zeer grote bewondering heb voor de zaalvoetballers.”

Doelpunten

Doelpunten : 3’ Diogo (1-0), 5’, 5’, 21’ en 24’ Jelovcic (2-0, 3-0, 4-0 en 5-0), 25’ Tomic (6-0), 37’ Dillien (7-0), 29’ Roncaglio (8-0), 33’ Dillien (9-0).

Doelpunten RSCA na zeven speeldagen : Jelovcic 9, Diogo 8, Tomic 8, Rescia 4, Roninho 4, Fits 4, Dillien 4, Grello 3, Roncaglio 3, Edu 2.