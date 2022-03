Robin Van Wambeke (KSV Oudenaarde) lukt na assist ook z’n eerste goal in A-ploeg: “Mijn kans gegrepen”

Bij de beloften zit de jonge en kleine aanvallende middenvelder al aan tien doelpunten. Voor hoofdtrainer Stefan Leleu reden genoeg om hem over te hevelen naar de A-kern. Wat tijdens de lange winterstop gebeurde. Door het uitvallen van Milan Cambier kreeg hij op Dikkelvenne een eerste basisstek. Daar viel ook Jérôme Mézine geblesseerd uit. Dus stond Van Wambeke ook in de thuismatch tegen Harelbeke aan de aftrap. Hij was al twee keer beslissend. In Dikkelvenne tekende hij voor de assist bij de openingsgoal van Lorenzo Heirwegh. Tegen Harelbeke scoorde hij na een één-twee met Casper De Buysscher het tweede Oudenaardse doelpunt.

“Supertof”, reageerde Van Wambeke zaterdagavond na de 2-0-winst tegen de Ratjes. “Inderdaad, ik moet toegeven dat het in de eerste helft op Dikkelvenne wat wennen was. Vooral aan het tempo, ik moest er een beetje in komen. Mijn tweede helft was beter. Vanavond was het omgekeerd. Ik speelde een goeie eerste helft. We zetten de bezoekers de eerste 45 minuten goed vast. Maar niet elke mogelijkheid kan een doelpunt opleveren.”

Goed voor portemonnee

Oudenaarde had voor de pauze gerust een derde en vierde keer kunnen scoren. In de tweede helft gingen de bezoekers op zoek naar de aansluiting. Die hing een paar keer in de lucht, maar viel niet. “Harelbeke wou niet echt meer voetballen, ze probeerden het veel met lange ballen”, vond Robin Van Wambeke. “Wij gingen wat te veel mee in hun spel, we kwamen er niet goed meer uit. Bij 2-0-voorsprong is dat ook niet echt meer nodig.”

De eindstand stond halfweg op het bord. Bij het aansnijden van het laatste kwartier ging Van Wambeke naar de kant voor Arne Lagache. “Ik denk dat ik mijn kans gegrepen heb”, glunderde hij. “Ik begon bij KVV Vlaamse Ardennen, speelde één jaar in Waregem en nu al tien jaar in Oudenaarde. Van kleinsaf droom ik ervan om zo hoog mogelijk te voetballen. Eerste ambitie is in dit eerste elftal geraken. Aan de coach om te beslissen wat hij doet als iedereen terug is. Twee basisplaatsen, twee zeges: goed voor mijn portemonnee, maar dat is nu niet het belangrijkste.”

