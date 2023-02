Robin Van Wambeke (KSV Oudenaarde): “Ik heb de indruk dat Olsa tegen ons altijd iets meer kan”

De recente cijfers van Oudenaarde ogen ietsje beter dan die van Olsa. Na de winterstop verloor KSVO enkel van Harelbeke. Vijf andere matchen leverden één punt op, de thuiswedstrijd tegen Oostkamp drie punten. Goed voor 8 op 21. Olsa won enkel op Westhoek, verloor zes keer en haalde op Aalst een puntje. Of 4 op 24. Waardoor Oudenaarde in de stand over Olsa sprong.

“Ik heb de indruk dat Olsa tegen Oudenaarde altijd iets meer kan”, aldus Robin Van Wambeke. “Wie zaterdagavond verliest, zit in de problemen. Winnen we niet, zullen we naar onder moeten blijven kijken. Inderdaad, in de heenronde stond ik een zestal matchen aan de aftrap. Na Nieuwjaar was ik altijd invaller. Uiteraard wil ik zoveel mogelijk minuten pakken. Doet iemand het beter dan mij, heb ik geen probleem met het statuut van invaller. Alleen had ik na de winterstop toch wat meer minuten willen krijgen. Want we wonnen de voorbije twee maanden slechts één match. Dat is niet veel.”