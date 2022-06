Robin Van Damme sterker dan ooit op de 400m horden: “Eerste focus nu is het BK”

Met zijn 50.38 op de IFAM had Van Damme de lat hoog gelegd. “Vorige week op de IFAM liep ik in een wedstrijd zonder andere Belgen. Het was toen tamelijk koud, maar voorts zaten de omstandigheden perfect. Ik liep er wel een supergoede wedstrijd. Op de Putbos was het ietsje warmer, maar de wind speelde me wel wat parten”, maakte hij de vergelijking.

De line up mocht er wezen met zo goed als alle nationale kleppers. “Het was een eerste rechtstreeks duel tussen alle Belgische toppers op de 400m horden. Daar konden we eens zien waar we staan ten opzichte van elkaar. Over de tijd was ik wel een beetje teleurgesteld, maar je kunt niet iedere week een PR lopen. Vorige week liep Dries Van Nieuwenhove ook al 50.42. Qua tijden zijn de verschillen niet zo groot. Ik weet dat Tuur Bras (vierde in 52.00, red.) ook nog opeens hard kan gaan lopen.”

Podiumklant op BK

Met z’n twee sterke races werpt de atleet uit Sint-Martens-Latem zich nadrukkelijk op als podiumklant voor het BK in Gentbrugge over drie weken. “Dit geeft zeer veel vertrouwen richting het BK. Ik heb nog nooit op het podium van een BK 400m horden gestaan. Ik besef wel dat als Julien Watrin in orde is, hij een categorie te sterk is. Maar een medaille pakken zou mooi zijn. Mijn eerste doel is nu om een record te lopen op het BK en zo hoog mogelijk op het podium te geraken.”

De ambitieuze atleet durft zelfs al aan internationale kampioenschappen denken. “Mijn doel dat ik op voorhand had gesteld voor het seizoen heb ik al gehaald. Mijn trainer Philip Gilson heeft nu al een nieuw doel gevonden. We durven dromen van het EK in augustus. Natuurlijk is dat heel hoog gegrepen, maar ambitie hebben mag. De rechtstreekse limiet is 49.50. Via de ranking mezelf plaatsen is moeilijk omdat ik nog niet veel punten heb verzameld. Ik ben nog maar recent zo snel aan het lopen. De piekperiode moet nog komen. Er komen in juli ook nog veel mooie meetings aan. Dus we zullen zien wat er uit de bus komt. De eerste focus nu is het BK.”

