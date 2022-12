Robin Van Acker (FC Lembeke) na 1-0-winst tegen FC Destelbergen: “We staan er als groep”

“Ja, ik was teleurgesteld dat ik mij moest verzoenen met een plaatsje op de bank. Maar ik ben dan niet het type dat gaat mokken, wel iemand die er dan bij zijn invalbeurt hoopt te staan. En dat deed ik wel, want dat doelpunt maakt natuurlijk een gigantisch verschil na een wedstrijd tussen twee ploegen die mekaar waard waren. In de eerste helft was de wedstrijd perfect in balans. Twee goed voetballend ploegen en vooral de doelmannen waren de uitblinkers. Zowel Brent Coppens als zijn overbuur Tanguy Segers waren bij de les en hielden met enkele knappe tussenkomsten de nul op het bord. Maar na de rust hadden wij toch een licht overwicht. Segers pakte uit met een heel knappe redding bij een deviatie van Michiel Mortier en in het wedstrijdslot ranselde die nog een bal van Michiel Van Lerbeirghe uit doel. Het merendeel van de toeschouwers dacht wellicht dat deze wedstrijd op een brilletje zou eindigen. Ik besliste er anders over. En ja, ik geef toe, er is dan ook wel wat gramschap.”

Ambitie

Net als vorig jaar kwam FC Lembeke niet zo best uit de startblokken, maar na de 18 op 18 is er plots veel mogelijk. Van Acker vindt het nog te vroeg om de ambitie bij te stellen. “De heenronde zit er zo goed als op en we zijn op weg om de ambitie die er hier wel was, waar te maken. We duiken de top vijf binnen en hebben de leiding in de periode stevig in handen. Maar in voetbal blijft de volgende wedstrijd steeds de belangrijkste en het duel in Lovendegem zijn wij zowel als een wedstrijd om in de top vijf te blijven als een wedstrijd om steviger leider te worden in de periodestand.”

Troeven

Van Acker heeft het gevoel dat zijn ploeg dit jaar wel een eindrondeticket op zak steekt. “We gaan niet zweven, want in deze reeks moet je week na week top zijn om punten te sprokkelen. Maar we staan er als groep en vormen een heel hecht team, zowel op als naast het veld. Vlekkeloos verliep de aanloop naar dit duel niet. Dario Boulez viel uit met een lichte spierblessure, maar dan zie je wel dat er altijd iemand klaar staat om dat gemist op te vangen. Positief is ook dat we veel minder doelpunten slikken dan vorig jaar. De voorbije vier weken zelfs maar eentje. Brent Coppens zit in bloedvorm en pakt punten en in de verdediging zijn enkele jongens sterk bezig. Zo vond ik tegen Destelbergen vooral Jonas Van Brackel heel sterk spelen.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal