Robin Toye met Harelbeke tegen rode lantaarn: “In de strijd om het behoud breken cruciale weken aan”

“Zaterdag een hele belangrijke wedstrijd, het begin van drie cruciale weken”, bevestigt de 21-jarige middenvelder Robin Toye. “Voor de start van deze competitie heb ik nooit gedacht dat wij in de problemen gingen komen. Dat we niet de beste ploeg van de reeks zouden hebben, besefte ik natuurlijk wel. Ik was ervan overtuigd dat we, net als vorig seizoen, altijd boven de gevarenzone zouden hangen, dat we opnieuw een rustige campagne gingen draaien. Deze moeilijke situatie zag ik niet aankomen.”

Geen slechte prestatie

Vorige zaterdag verloor Harelbeke bij Jong Cercle, in de reeks één van de toonaangevers, met het kleinste verschil. Een vroege goal besliste over winst en verlies. “Na die snelle opdoffer kenden we opnieuw wat pech, want we troffen zowel lat als paal”, aldus Toye die zo goed als zeker ook volgend seizoen in het Forestierstadion voetbalt. “We speelden veertig minuten tegen tien, want vijf minuten na de rust werd een speler van Jong Cercle uitgesloten. Van onze kant was het geen slechte prestatie. Eens te meer is gebleken dat we heel moeilijk scoren en dat we iets te gemakkelijk een doelpunt toestaan.”