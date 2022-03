Robin Spaens staat met Waregem voor verplaatsing naar Lommel: “Niemand verwacht dat we er winnen”

BASKETBAL TOP DIVISION ONEBasket Waregem zit in de winning mood. De ploeg wist vier van haar laatste vijf matchen tot een goed einde te brengen. Woensdagavond ging Gent Hawks na een moeilijke partij voor de bijl. Robin Spaens en co. gaan zaterdagavond in Lommel op zoek naar een nieuwe zege.

Gent Hawks maakte het Waregem bijzonder moeilijk, maar dat wist toch met 81-78 te zegevieren. “De Oost-Vlamingen hebben op papier een heel sterke ploeg”, vertelt Robin Spaens. “Je verwacht hen in de top vijf, maar omwille van vele redenen komt het er dit seizoen niet uit en blijven ze duidelijk onder de verwachtingen.”

“We stonden de hele wedstrijd op voorsprong, maar elke keer kwamen ze terug”, blikt Spaens op het duel terug. “De energie die ze daarvoor moesten opbrengen, hadden ze op het einde tekort. Defensief was het zeker niet top bij ons, maar dankzij goede keuzes in de aanval wisten we toch de wedstrijd naar ons toe te trekken.”

Lommel wordt dit weekend een ander paar mouwen. “Iedereen is aan elkaar gewaagd dit seizoen. Zwakke broertjes zijn er niet meer bij”, meent Spaens. “We staan voor een heel moeilijke verplaatsing. Het is niet alleen ver, het is ook tegen een heel sterke ploeg. Zeker in eigen huis is Lommel moeilijk te kloppen. Wij zitten evenwel in een positieve flow en willen dat ook zo houden. De druk ligt bij hen, dus wie weet wat mogelijk is. Een overwinning zou heel mooi zijn. Niemand verwacht het dat we er winnen.”

Close games

Op basis van het aantal verliesbeurten staat Waregem op een zevende plaats in Top Division One. “Wellicht zullen we nog wat hoger eindigen, want wij hebben een aantal matchen meer gespeeld dan de meeste ploegen in de reeks. Zij moeten het onderling nog tegen elkaar opnemen, er komen dus voor hen nog verlieswedstrijden aan. We hadden heel wat close games en daarvan hadden we er 3-4 zeker kunnen winnen. We hebben dus een beetje een zuur gevoel bij het klassement.”

Spaens verlaat straks Waregem, maar hij heeft nog geen nieuwe ploeg gevonden. “Ik wil het liefst op dit niveau blijven spelen. Momenteel zijn er redelijk wat aanbiedingen uit lagere reeksen. Maar ik luister naar iedereen en er komt wel iets uit de bus.”

Top Division One: BBC Croonen Lommel One – Basket Waregem One: zaterdag 12 maart om 20.30 uur.