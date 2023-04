Robin Samyn en Izegem komen na zege in Sasja alleen op kop in de play-offs: “We voelen de druk, maar staan zelfzeker in onze schoenen”

Volleybal Coach Nico De Clercq: “Amigos Zoersel is een bloeiende club met ambitie”

De vrouwen van Sint-Antonius Zoersel hebben hun doelstellingen waargemaakt. Na de zege tegen Nieuwkerken is het team van Amigos Van Pelt zeker van de kampioenstitel in tweede nationale. Met nog een wedstrijd op de kalender kan de concurrentie het Amigos-team niet meer inhalen of voorbij steken. De volleybaldames van coach De Clercq promoveren verdiend naar eerste nationale na amper twee verlieswedstrijden.