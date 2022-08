Robin Peeters en Tempo Overijse schakelen Luik uit in de beker: “We wisten dat er gestreden moest worden en hebben dat ook slim gedaan”

Tempo Overijse heeft in de vierde ronde van de Beker van België voor een stunt gezorgd. Op het veld van RFC Liège (eerste amateur) haalde het een 1-0-achterstand op. Zelfs met een mannetje minder slaagden de Overijsenaren erin om alsnog met 1-2 te winnen. In de volgende ronde wacht KSC Lokeren-Temse.

Jérémy Perbet bracht de thuisploeg al na elf minuten op voorsprong. Tempo Overijse rechtte na de pauze de rug. Tien minuten ver in de tweede helft hing Robin Peeters de bordjes in evenwicht. In minuut 80 liep Walid Houssane tegen zijn tweede gele kaart aan en leek het moeilijk te worden voor de bezoekers. Niet veel later trapte Ignazio Cocchiere de Overijsenaren echter naar de volgende ronde.

“In de eerste twintig minuten waren we een beetje te afwachtend”, doet Robin Peeters het verhaal. “We lieten Luik te veel doen en zaten ook niet perfect in ons blok. Zij scoorden vroeg een doelpunt, maar we hebben daarop goed gereageerd met een beter druk en agressiviteit.”

“Tijdens de rust voelden wij dat er iets mogelijk was en de coach heeft ons dat ook laten voelen. We scoorden snel in de tweede helft. Dat heeft ons een duwtje in de rug gegeven. Luik probeerde druk te leggen, maar we stonden goed. We kregen dan een rode kaart, maar ook daar reageerden we goed op. Vrijwel meteen maakten we op een counter de 1-2. Na een prachtige actie van Dehond, die Cocchiere afzonderde voor de doelman kon Cocchiere afmaken. We kwamen op het perfecte moment op voorsprong, wisten dat er gestreden moest worden en hebben dat ook slim gedaan.”

“Hoe mijn doelpunt tot stand kwam? We recupereerden de bal. Houssane maakte een mooie actie, trapte via de keeper tegen de paal en ik kwam van buiten de zestien om de bal in de vrije hoek te plaatsen. De ontlading was zeker groot. Ik had de vorige bekermatch al gescoord, maar tegen Luik is het toch altijd iets anders. Zeker ook omdat dit doelpunt beslissend was.”

Goede integratie

“Tot nu toe zijn we aan een goede voorbereiding bezig. We hebben een goeie stage gehad, hebben elkaar leren kennen en zijn nu goed bezig in de beker. Dat zijn wedstrijden met inzet, intensiteit en ritme, wat ons een surplus gaat geven door de competitie die binnen twee weken van start gaat. We moeten klaar zijn om onze doelstellingen waar te maken.”

“Of ik tevreden van van mijn integratie? Zeker, tot nu toe verloopt alles prima. Het is een hele familiale club. De spelers en de staf hebben mij goed ontvangen. Ik ben meer dan tevreden bij Overijse”, besluit Peeters.