Robin Panneels en Sporting Kampenhout gaan resoluut voor eerste overwinning tegen Houtvenne: “Ik zie ons niet als de underdog”

Dat laatste was geel-blauw niet gegund, hoewel het op bezoek bij Eendracht Termien lange tijd op voorsprong had gestaan. “Eigenlijk hadden we zowel tegen Nijlen als afgelopen weekend de drie punten kunnen pakken”, oordeelt Robin Panneels. “In de seizoensopener misten we de kansen om het overwicht ook in doelpunten om te zetten en op Termien krijgen we kort voor tijd een naar mijn mening onterechte penalty tegen. Dat was heel zuur, zeker omdat we nadien nog dicht bij de 2-3 gekomen waren. Dus ja, ik denk dat iedereen stilaan wel aan die eerste overwinning toe is. Ik alvast wel, want ik zie mezelf toch eerder als een echte winnaar (knipoogt).”

Geen underdog

De manschappen van trainer Dessaer weten dus wat hen te doen staat tegen Houtvenne. “Zo simpel is het natuurlijk niet, maar we gaan er wel ons uiterste best voor doen”, klinkt het strijdvaardig. “Ik ken zelf het niveau in deze reeks niet omdat het voor mij nog allemaal heel nieuw is, maar na de eerste twee matchen mogen we er denk ik vertrouwen in hebben. Ik zie dit Kampenhout alleszins niet als een underdog in derde nationale, al zal het elke week wel keihard knokken worden voor de punten.”

Ideale tussenstap

De 20-jarige centrale verdediger kwam pas eind augustus over van eerstenationaler Heist. “Er was al wel eerder contact met Kampenhout, maar eind vorig seizoen kreeg ik dan te horen dat ik mocht overgaan naar de A-kern”, legt hij uit. “Als je zoals ik al sinds de U16 deel uitmaakt van de club, dan is dat toch een beetje een mijlpaal. Alleen sukkelde ik wel met een patellapeesblessure waarvan de revalidatie iets langer uitviel dan we aanvankelijk in gedachten aan. Daardoor kwam ik weinig aan trainen toe sinds de start van de voorbereiding en zo werd Kampenhout plots opnieuw een interessante piste. Waarom ik dan niet gewoon een jaartje uitgeleend werd, daar heb ik zelf een beetje het raden naar. Maar het belangrijkste is dat ik me goed voel in Kampenhout en dat deze club voor mij de ideale tussenstap lijkt. Want het verschil tussen beloften en een eerste ploeg is sowieso heel groot. Hier verwacht ik me goed te kunnen ontwikkelen en al de nodige ervaring op te doen. Om nadien terug mijn kans te krijgen bij Heist, daar hoop ik in ieder geval op.”