Robin Overbeeke loodst Lindemans Aalst voorbij VH Leuven: “Verstandhouding met setter Mikkel Hoff is prima”

Er waren heel wat oranje-fans afgezakt komen opdagen en die kregen een pittig en spannend duel voorgeschoteld: niet altijd het meest hoogstaande volleybal, maar wel veel strijd en wisselende kansen. Uiteindelijk viel het dubbeltje naar de kant van een weer bijzonder enthousiast Aalst. “Net zoals onze competitieduels tegen Menen en Maaseik zaten er nog wat ups en downs in ons spel”, zegt Aalst-kapitein Robin Overbeeke die de matchbal lukte. “Het belangrijkste in een bekerwedstrijd is echter om een ronde verder te gaan en dat is gelukt. We willen match per match verder groeien. Deze bekerwinst is alvast een opsteker na de 3-1-nederlaag in Maaseik waar we volgens mij meer verdienden. In de eerste set was het geregeld wat zoeken. Er was af en toe wat concentratieverlies, maar dat is typisch met de jeugdigheid die op het terrein stond. Ik was de enige dertiger binnen de lijnen. Het houden van die concentratie is een werkpunt. In de tweede beurt staken we een tandje bij en pakten we vlot de winst. Dat we in de derde set meteen op een 0-5-achterstand stonden, heeft misschien te maken met de wissels op het einde van de tweede set. We waren daardoor wat uit ons ritme. We knokten echter terug en dat lijkt stilaan een eigenschap te worden van ons team. We slaagden erin om Leuven pijn te doen met onze opslag en dat moeten we proberen meer te brengen. Hoewel er ook kansen waren voor VHL, slaagden we erin de match tot een goed einde te brengen. Een zege die deugd doet voor ons vertrouwen.”