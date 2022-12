Robin Overbeeke en Lindemans Aalst iets steviger in top zes na 3-1-winst tegen Guibertin: “Graag zo snel mogelijk zekerheid over play-offs”

Na de Europese uitschakeling tegen Nicosia had Aalst een week de tijd om het belangrijk duel tegen Guibertin voor te bereiden. In de heenwedstrijd – het laatste competitieduel onder coach Idner Martins – verloren de Ajuinen met 3-1. Nu waren de rollen omgekeerd. “We wisten dat dit een belangrijke wedstrijd was, een zespuntenwedstrijd”, zegt de Nederlandse opposite Robin Overbeeke. “We begonnen goed aan de wedstrijd en haalden de eerste set vlot binnen. Wie onze laatste wedstrijden zag, weet dat we ons niveau in de tweede set vaak niet kunnen aanhouden en dat was ook nu weer het geval. De twijfel sloop in het team en we maakten heel wat opslagfouten en directe fouten in de aanval. Na het verlies in de tweede set was het belangrijk om in de derde beurt ons te herpakken en dat hebben we gelukkig goed gedaan.”

Met de 33-jarige Overbeeke aan de opslag liep Aalst in die derde beurt uit van 3-2 tot 15-12. “Het is uiteraard fijn om zo’n reeks neer te zetten. Een echte ace was er niet bij. Maar we deden het goed in block-defense waardoor we bleven scoren. Het was duidelijk dat Guibertin het moeilijk had met opslagen in de conflictzone. Die vlotte winst in set 3 zorgde voor het nodige vertrouwen waardoor we uiteindelijk de drie punten konden thuishouden. We staan nu op plaats vijf met één puntje voorsprong op Menen. We slaan een kloofje met achtervolgers Guibertin en het duo Achel/Borgworm (respectievelijk 4 en 5 punten achterstand, red.).”

Robin Overbeeke scoorde 15 punten en werd uitgeroepen tot Star of the game. “Ik had iets goed te maken na mijn mindere wedstrijd in Guiberin. Deze prestatie doet ook deugd na de frustraties van de laatste weken. Met Christophe Achten hebben we nu een heel ander type coach. Hij geeft de jonge jongens vertrouwen. Het ligt echter niet allemaal aan de coach. Het zijn wij, de spelers, die het moeten doen. Met de komst van de nieuwe coach zijn ook onze werkpunten niet opgelost. Ik ben in ieder geval blij met deze zege. Na de perikelen die er geweest zijn, zal ik tevreden zijn als we zo snel mogelijk ons ticket voor de play-offs beet hebben. We hebben na Nieuwjaar nog twee maanden om ons niveau op te krikken. In de nacompetitie is dan alles nog mogelijk, maar onze eerste betrachting moet zijn om Europees volleybal af te dwingen”.

Robin Overbeeke (links) en Simon Van de Voorde deden aan carpooling om naar de match te komen. Tijdens de wedstrijd was er aan het net af en toe plaats voor een babbeltje en een grapje.

Carpooling met Simon Van de Voorde

Opvallend detail en iets wat je in een sport als voetbal niet gauw zal zien: om naar de wedstrijd te komen deed Overbeeke aan carpooling met Simon Van der Voorde, vorig seizoen bij Aalst nog ploegmaat van de Nederlander. Beide volleyballers wonen in Leuven. “Misschien een beetje raar dat we samen naar de wedstrijd kwamen, maar ik heb een heel goed contact met Simon. En in de heenrit hebben we het geen seconde over de wedstrijd of over volleybal gehad. Het was fijn om tegenover elkaar te staan. Ook Niels Huysegoms is een goede vriend.”

De spelersgroep van Aalst krijgt nu vrij tot 28 december. Dan begint de voorbereiding op de eerstvolgende wedstrijd, op zaterdag 14 januari in Menen. “Het is fijn dat we even vrij hebben. Het zal deugd doen. Met een verhuis en een kleintje op komst weet ik alvast wat te doen”.