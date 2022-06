Robin Orins taxeert parcours hertekende Omloop Het Nieuwsblad: “Het kan zaterdag twee kanten uit”

voetbal jupiler pro league Nicolas Rommens maakt indruk op het middenveld bij Zulte Waregem: “Deze trein passeert maar één keer”

Vanavond speelt Zulte Waregem zijn vierde oefenwedstrijd, om 18 uur in Ingelmunster tegen Sporting Charleroi. Een eerste echte test, na de ruime zeges (0-5 in Oudenaarde, 0-3 in Harelbeke, 0-7 in Petegem) tegen tweedenationalers. Tijdens die matchen eiste nieuwkomer Nicolas Rommens op het middenveld telkens een hoofdrol op. De 27-jarige Kempenaar lijkt helemaal klaar om eindelijk door te breken in de Jupiler Pro League. “Ik hoop een vaste stek af te dwingen en mijn sterk seizoen van bij RWDM nu een trapje hoger te kunnen bevestigen”, houdt hij het zelf nog even bescheiden.

