Robin Mathijs (HBC Izegem) snapt beslissing van Handbalbond om blanco seizoen te spelen: “Tijd speelt in ons nadeel”

“De tijd speelt in ons nadeel”, beseft T1 Robin Mathijs. “We mogen pas midden januari opnieuw beginnen trainen en de competitie hervatten na amper twee weken voorbereiding, wat in het vrouwenbasketbal staat te gebeuren, vind ik een onverantwoorde beslissing. Op die manier ontwikkel je veel blessures. Je moet de spelers de tijd gunnen om wedstrijdfit te geraken en eer dat gebeurd is, schiet er niet veel tijd meer over om een volledig seizoen af te werken. Ik kan deze beslissing om een seizoen zonder sportieve implicaties af te werken dan ook zeker begrijpen.”

Motivatie

“Uiteraard is het jammer dat er nu zonder echte inzet gespeeld wordt, maar ik ben er zeker van dat mijn spelers in elke wedstrijd hun uiterste best zullen doen", maakt Mathijs zich sterk. “Ik zie dan ook geen enkel probleem om de spelers gemotiveerd te houden. Dat zijn jongens die vooruit willen en een sabbatjaar nemen staat niet in hun woordenboek. Ook al zijn het maar veredelde oefenwedstrijden, het is een voorbereiding op volgend seizoen en een periode waarin we veel nieuwe zaken kunnen uitproberen. Dat kan je anders niet doen, omdat je in gewone omstandigheden met het mes op de keel voor een goed resultaat speelt. Ik ben iemand die in elke situatie het goede probeert uit te halen.”

Geografisch aspect

Mathijs klinkt opvallend veel positiever dan zijn collega-trainer Luc Vercauteren van reeksgenoot Apolloon Kortrijk. “Ik vind eigenlijk dat Kortijk als lid van de A-poule weinig reden tot klagen heeft, want wij spelen in de B-poule en hebben veel meer verre verplaatsingen dan hen”, stelt Mathijs. “Kortrijk speelt derby’s tegen Doornik en Gent, terwijl wij naar Antwerpen, Limburg en Luik moeten. Nu, het is wel jammer dat de KBHB in deze coronatijden te weinig rekening hield met het geografische aspect. Het was beter geweest als wij samen met Kortrijk, Doornik en Gent in poule A hadden gezeten. De andere poule kon dan bestaan uit de twee Antwerpse ploegen, de twee Duitstalige ploegen en het Limburgse Houthalen.”