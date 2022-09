Robin Mathijs en HC Izegem starten na prestigieuze bekerzege aan de competitie: “Top drie is het doel”

Het handbalseizoen schiet dit weekend uit de startblokken en in eerste nationale is HBC Izegem al enkele jaren een van de smaakmakers in de competitie. De blauw-witte vereniging staat nog steeds onder leiding van Robin Mathijs, die met gezonde ambitie opnieuw hogerop mikt. Met een bekeroverwinning tegen gouwgenoot Apolloon Spurs Kortrijk slaagde Izegem alvast afgelopen weekend in haar generale repetitie.

“Het was een iets kortere voorbereiding dan gewoonlijk, gezien de competitie een weekje vroeger start”, steekt Mathijs van wal. “Al hebben we goed werk geleverd, met onder meer een trainingsstage in Duitsland, waar we de teamgeest aangescherpten de nieuwkomers zich integreerden in de groep. Het eind- en hoogtepunt van de voorbereiding viel afgelopen weekend, toen we al in de eerste ronde van de beker tegen onze buren uit Kortrijk werden uitgeloot.”

“Het was een partij met veel inzet, waar we tot aan de rust dee touwtjes stevig in handen hadden”, vervolgt de oefenmeester. “Na de pauze was het echter te laks. Zo kwam Kortrijk opnieuw in de match en zelfs even op voorsprong, maar na een uur stond het toch opnieuw gelijk (32-32, red.). In de extra tijd wisten mijn spelers vooral met hun fysieke présence het verschil te maken en gingen we met een 39-42-zege lopen. Het samenspel kan nog beter, maar ik ben tevreden met wat ik in die match te zien kreeg. Volgende week donderdag 15 september vervolgt om 21.00 uur in Groot-Bijgaarden ons bekeravontuur.”

Ambitie en programma

Izegem wist in het tussenseizoen enkele nieuwe namen naar De Krekel te lokken. “Op papier zijn we zeker versterkt”, aldus nog Mathijs. “Ik wil altijd beter doen dan het vorige seizoen. In de play-offs stonden we even aan de leiding, maar zakten we nog weg naar een gedeelde derde en vierde plaats met Kortrijk. Dat betekent dat we dit jaar in de top drie willen eindigen.”

Hubo Hasselt is de eerste tegenstander van Izegem. “De jonge opleidingsploeg van hun BENE-Leagueploeg. Dat zijn vaak ploegen die in het begin van het seizoen nog niet op hun sterkst staan, maar naar het einde toe, mede omdat ze fors meer trainen dan ons, altijd een pak vooruitgang boeken. In dat opzicht is het niet slecht dat we hen al op de eerste speeldag treffen”, besluit de coach.

Zaterdag 3 september: Hubo Handbal Hasselt – HBC Izegem om 18.00 uur.