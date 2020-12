Robin Mathijs en HBC Izegem zitten al negen maanden zonder competitie: “Nog niet kunnen genieten van promotie”

Het goede nieuws voor HBC Izegem was dat het ondanks het stopzetten van de play-offs in maart, al snel duidelijkheid kreeg dat het naar eerste nationale mocht promoveren, wat voor de vereniging geleden was van de eeuwwisseling. “We zijn heel trots met die promotie, maar hebben er nog niet van kunnen genieten”, steekt T1 Robin Mathijs van wal. “We waren nochtans goed voorbereid op de competitiestart. In de maanden mei en juni trainden we met de ploeg enkele keren buiten. In juli lagen we even stil, om vanaf augustus twee tot drie keer per week in de zaal te trainen. Die trainingen coronaveilig organiseren, vergde veel energie, maar ik merkte al snel dat mijn spelers veel enthousiasme, motivatie en goesting toonden om er volledig voor te gaan.”

“Begin oktober stonden we klaar om ons debuut te maken in eerste nationale, maar zagen we onze wedstrijd uitgesteld omdat er enkele coronagevallen waren bij tegenstander Eynatten-Raeren. De week erna trok de overheid zelf de stekker uit alle indoorcompetities”, aldus nog Mathijs. “Zo wachten we al meer dan negen maanden op een nieuwe competitiewedstrijd.”

Motivatie

Is het makkelijk om de spelersgroep in deze omstandigheden gemotiveerd te houden? “Ik heb mijn spelers alvast geen individueel trainingsschema meegegeven”, gaat de coach voort. “Veel kunnen ze niet doen, want alle fitnesscentra zijn gesloten. Buiten wat lopen of fietsen zit er niet veel op. Ik reken erop dat ze hun gezond verstand gebruiken en af en toe zelf eens aan hun conditie werken.”

Ambitie

Mathijs was met grote ambities aan het seizoen gestart. “Met enkele gerichte versterkingen haalden we nuttige ervaring binnen, want de gemiddelde leeftijd van onze ploeg blijft jong (23, red.). Uit onze kern van twintig spelers komen er dertien uit de eigen jeugd en daar zijn we best trots op. Ik vind dat we een ploeg hebben om in de play-offs te geraken. Al is het op dit moment nog een groot raadsel over hoe het seizoen er in 2021 zal uitzien”, besluit de coach.