Robin Mathijs en HBC Izegem kloppen leider Eupen: “Al twee doelen gerealiseerd”

HANDBAL EERSTE NATIONALEHBC Izegem heeft in de play-offs van eerste nationale Eupen een halt toegeroepen. In een aardig gevulde sporthal De Krekel klopte het de leider met 32-30. Voor de Oostkantonners was het de eerste nederlaag in de play-offs en pas het tweede verlies van het seizoen. Izegem staat na twee zeges en evenveel nederlagen op een vijfde plaats, al staat in de top van het klassement alles op een zakdoek bijeen.

“Het was een match met verschillende gezichten”, laat de Izegemse coach Robin Mathijs weten. “Na een eerste kwartier waarin we heer en meester waren, vocht Eupen nadien terug en ging het met een 14-17-voorsprong de kleedkamer in. Het begin van de tweede helft was dan weer voor ons. Na 20 minuten hadden we een vierpuntenvoorsprong, die we tot het eind van de match vasthielden.”

De zege tegen Eupen komt één week na de 25-26-nederlaag tegen Apolloon Spurs Kortrijk, dat voor het eerst dit seizoen wist te winnen tegen de Izegemnaars. “Dat was een zuur verlies, want we domineerden de hele match”, gaat de coach voort. “Met ook nog een verlies tegen Sasja en winst tegen Houthalen halen we zo 4 op 8 in de eerste vier matchen van de play-offs. Er zat wel meer in, maar we sprongen onder meer tegen Kortrijk niet efficiënt genoeg om met de kansen. Als je naar de uitslagen in de nacompetitie kijkt, kan iedereen tegen elkaar winnen. De vorm en efficiëntie van de dag zijn doorslaggevend.”

Geen druk

Izegem telt nu 7 punten, wat evenveel is als het nummer vier Apolloon Kortrijk, en twee punten minder dan Houthalen en Sasja. Eupen blijft de klassering aanvoeren met 10 punten. “De competitie ligt de komende twee weken stil wegens interlandhandbal. Daarna zullen de play-offs definitief in hun plooi vallen, met zes weken op rij een wedstrijd”, besluit Mathijs. “Twee van onze doelstellingen zijn al gerealiseerd: winnen tegen Eupen en Houthalen, wat ons in de reguliere competitie niet was gelukt. Druk leggen we onszelf niet op. Zo hoog mogelijk eindigen is ons doel, maar we pinnen ons niet vast op een bepaalde klassering.”

Lees ook: meer handbal