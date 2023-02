Robin Lauwers staat niet langer op rechtstreekse degradatieplaats met Hoogstraten na zege tegen Ninove: “Voor Nieuwjaar hadden we deze match waarschijnlijk verloren”

voetbal eerste nationaleRobin Lauwers is de laatste weken goed bij schot. Na zijn twee goals tegen Thes (2-3) vond hij zaterdag in de zespuntenmatch tegen rechtstreeks concurrent Ninove opnieuw twee keer de weg naar doel. De Rooikens doen dankzij die 1-4-zege een prima zaak in het klassement.

Het begon afgelopen weekend nochtans niet goed voor Hoogstraten. “Door het plotse overlijden van hun voorzitter vorige week stond er een heel gedreven Ninove aan de aftrap”, vertelt Lauwers. “Bovendien waren wij gewoon veel te slordig, waardoor we er aanvankelijk nauwelijks aan te pas kwamen. We mochten bijvoorbeeld niet klagen dat het halfweg de eerste helft maar 1-0 stond voor de thuisploeg.”

Vier goals in minder dan een halfuur

De Rooikens herpakten zich wel knap met vier treffers in minder dan een halfuur tijd. “Nadat de 1-1 van Ruben (Verheyen, red.) een beetje uit de lucht viel, hebben we het commando overgenomen en de match nooit meer uit handen gegeven. Bovendien vielen de 1-2 en 1-3 op een ideaal moment vlak voor en na rust. Daardoor kreeg Ninove een dubbele mentale tik. Iets voorbij het uur was de match zelfs helemaal gespeeld toen ik de, weliswaar ietwat overdreven, 1-4-eindcijfers vastlegde.”

Lauwers zit zo aan vijf treffers dit seizoen. “Dat begint er stilaan een beetje op te trekken. Ik had ze alleen liever iets meer gespreid. Van die vijf treffers heb ik er bijvoorbeeld vier gemaakt in amper twee matchen. Al hoor je mij zeker niet klagen nu de ballen eindelijk vlot binnengaan. We creëren trouwens ook als ploeg een pak meer gevaar als voor Nieuwjaar. Toen was de kans bijvoorbeeld groot geweest dat we de match in Ninove verloren hadden omdat we toen simpelweg niet in staat waren om een achterstand goed te maken.”

Toekomst bij Hoogstraten?

Hoogstraten springt dankzij een knappe negen op twaalf naar plaats zeventien in de stand. “Als we op dit elan kunnen doorgaan, ben ik ervan overtuigd dat we ons redden, maar we mogen niet stilvallen. Volgende week op bezoek bij leider Patro hebben we natuurlijk niks te verliezen, maar de weken nadien tegen rechtstreekse concurrenten Mandel United en de beloften van Charleroi en Antwerp wel. Daarom ga ik er ook alles aan proberen te doen om mijn prima vorm zo lang mogelijk vast te houden. Daar is trouwens niet alleen de club bij gebaat. Ook ikzelf, want ik weet totaal nog niet waar mijn toekomst ligt. Mijn contract loopt bijvoorbeeld af en ik heb nog met geen enkele club rond de tafel gezeten voor volgend seizoen. Ook niet met Hoogstraten, maar als ik deze lijn kan doortrekken, zal de interesse wel volgen zeker.”

