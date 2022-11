Robin Lauwers kon dit seizoen nog maar één keer winnen met Hoogstraten: “Niveau van de reeks serieus onderschat”

Hoogstraten had afgelopen weekend op bezoek bij Luik, toch het nummer twee uit de stand, wel lange tijd uitzicht op minstens een punt. “Als de 2-1 pas in blessuretijd valt, is dat bijzonder zuur”, vertelt Lauwers. “Zeker omdat we de match lange tijd in handen hadden. Na onze openingstreffer in het begin van de tweede helft kwam Luik wel steeds nadrukkelijker opzetten, maar het is niet zo dat we echt in de problemen kwamen. Pas toen we met tien vielen werd het pompen of verzuipen.”

Geluk zelf afdwingen

Het werd uiteindelijk dat laatste voor de Rooikens. “Dat is typisch voor ons seizoen zeker. Het dubbeltje is bijvoorbeeld nog niet vaak naar onze kant gevallen. Anderzijds moet je dat ook zelf afdwingen. Zo scoren we bijzonder moeilijk en dan maakt het natuurlijk een pak lastiger. Daarom deed het afgelopen weekend tegen Luik ook eens deugd om op voorsprong te komen, maar uiteindelijk gaven we het dan toch weer uit handen.”

Lauwers hoopt dit weekend thuis tegen Knokke wel nog eens iets te kunnen rapen na vijf nederlagen op rij. “In tegenstelling tot ons zitten zij wel in een goede flow. Eenvoudig zal het dus opnieuw niet worden, maar dat is geen enkele match voor ons. Al kan je natuurlijk ook zeggen dat we weinig te verliezen hebben. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat het tij vroeg of laat wel eens zal keren.”

Slimmer worden

Ook Lauwers kan voorlopig nog niet echt zijn stempel drukken bij Hoogstraten. “Dat is sowieso al moeilijker bij een ploeg die onderin staat en daarnaast moet ik toegeven dat ik het niveau van de reeks serieus onderschat heb. Anderzijds doen we vaak gewoon onszelf tekort. We spelen bijvoorbeeld zeker niet elke week even slecht. Dat zie je trouwens ook aan onze resultaten, want we verliezen heel vaak met één goal verschil, maar we moeten wel slimmer gaan worden als we punten willen gaan pakken.”

Meer lezen: voetbal in 1N