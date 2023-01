Robin Henkens (Lommel SK): “We kunnen gouden zaak doen als we Dender verslaan”

voetbal challenger pro leagueOp drie speeldagen van het einde in de reguliere competitie van de Challenger Pro League kan Lommel SK zaterdagavond met de komst van staartploeg Dender een gouden zaak doen. T1 Steve Bould moet het wel nog stellen zonder het geblesseerde duo Rafik Belghali en Caio Roque. Ook zal hij niet meer over de diensten van Nassim Chadli kunnen beschikken. De 21-jarige Fransman verlaat de Noord-Limburgers om zijn tent op te slaan bij Le Havre.

De ervaren sterke middenvelder Robin Henkens weet dat zijn club aan de Gestelsedijk een belangrijke stap kan zetten richting play-offs. Indien Anderlecht Futures in de vooravond geen punten kan sprokkelen in Virton en Lommel SK de drie punten in het Soevereinstadion kan grijpen, is het felbegeerde ticket binnen.

“Laten we het vel van de beer niet verkopen voordat hij geschoten is”, valt Robin Henkens, sinds 28 december 2017 bij Lommel SK, met de deur in huis. “Dender verloor deze week thuis nipt het degradatieduel tegen Jong Genk en op papier zijn we zeker favoriet. Maar Dender haalde enkele versterkingen binnen en als straks die jongens zich tegen ons kunnen tonen, zijn ze onmiddellijk een stuk sterker. In voetbal blijft alles mogelijk en elke wedstrijd moet gespeeld worden, hé.”

“In Roeselare tegen Club NXT verloren we nipt”, vervolgt de steeds hardwerkende Henkens. “Er waren ook twee discutabele fases waar we misschien wel een strafschop verdienden. Soit, we brachten te weinig. Jammer, want we hadden een rechtstreekse concurrent anders schaakmat gezet.”

Dender

“Ach, willen we een rol van betekenis spelen in die play-offs, dan moeten wedstrijden tegen teams als Dender — met alle respect — gewonnen worden. We hebben daarvoor voldoende kwaliteit. Onze kapitein Glenn Neven kon tegen Club NXT voor de eerste keer na zijn langdurige blessure een volledige wedstrijd uitspelen. Hij is een zeer belangrijke schakel in ons team. De aandrijver die iedereen op sleeptouw neemt.”

“Mits de steun van onze trouwe supporters gaan we zaterdagavond knallen. De drie punten moeten in Lommel blijven. Hopelijk kan Virton ons een handje helpen, maar daar moeten we ons niet blind op staren. We hebben alleszins ons lot in eigen handen. Na Dender spelen we nog tegen rechtstreekse concurrenten Anderlecht Futures en Lierse Kempenzonen.”

Toekomst

“In juni ben ik einde contract. Of ik graag wil blijven? Natuurlijk. Lommel is de club van mijn hart. Ik verwacht van de club ook geen langdurig contract, maar een verlenging van één seizoen moet zeker kunnen. Ik ben nog niet versleten en mag toch gerust zeggen dat ik bezig ben aan een goed seizoen. Ik heb nog geen signaal gekregen, maar binnenkort zullen we zeker rond de tafel gaan zitten”, besluit de 34-jarige Henkens.

