Robin Henkens (Lommel SK): “Realisme is de sleutel tot succes”

“Klopt, we hebben genoeg aan één puntje maar even interessant is het gegeven dat Westerlo zaterdag definitief de titel kan pakken. Die mag dan wel verdiend zijn maar we hebben toch liever dat ze dat feestje niet aan de Gestelsedijk bouwen. Bovendien, nadat ze hier in november echte wel op een diefje zijn komen winnen volgde begin februari die onwaarschijnlijke match in het Kuipke.”

“Degradatiedruk, een warboeltje op het veld en een zoveelste trainerswissel in de nasleep. Het was me wat, maar vanaf toen is alles veranderd. Niet dat ik ooit gevreesd heb voor de degradatie, toch niet met al dat talent in onze kern? Probleem was dat we voordien wel heel aanvallend, zelfs ietwat naïef te werk gingen. Op zich geen slecht idee maar niet alleen waren onze jeugdige spelers daar niet allemaal klaar voor, in 1B is het zaak zekerheid in te bouwen. We kozen voor meer realisme en dat lukte best aardig. Voordien was de verwarring bovendien groot als gevolg van de vele trainerswissels en de komst van Patrick Grevenaars en Brian Eastick bracht vooral duidelijkheid en een tactisch plan.”