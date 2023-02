Robin Henkens (Lommel SK): “Nog maar eens met punten gemorst”

We waren welgeteld 24 minuutjes ver toen al wat Lommel heet achteruit mocht leunen. Martinez had met zijn tweede treffer de 0-2 op het bord gezet en de bezoekers leken op weg naar nog een rustig uurtje waarin men de kat uit de boom mocht kijken.

“Zo was het eigenlijk ook”, zegt Robin Henkens. “We kwamen na rust uit de kleedkamer met het idee de wedstrijd te controleren en regelmatig te prikken omdat we juist daar de perfecte spelers voor in huis hebben. Het liep echter heel anders, vraag me niet waarom. Verkeerde keuzes, te veel jongens uit positie, mensen die voor eigen rekening gingen. Als ik het wist, zou ik het je zeggen. Ons broodje leek gebakken, maar zo was het dus niet.”

Helemaal fout

Leek er ook na de aansluitingstreffer nog geen Lommelaar over boord, diep in blessuretijd liep het helemaal fout. “Erg hoor, een afgeweken schot dat via de deklat in doel belandde. Dat toont nog eens in welke fase wij zitten. Voorheen ging die bal er gewoon niet in, nu wel. Dan zakt de grond weg onder je voeten, temeer het vorige week al fout ging tegen Dender. We hebben in twee weken vier punten gemorst. Zo gooien we een riant uitgangspunt richting play-offs gewoon te grabbel.”

Voor alle duidelijkheid: om die beoogde top zes te halen rest Lommel nog één wedstrijd tegen Lierse-Kempenzonen. Een match waarin alleen drie punten zullen volstaan.

“Een finale, negentig minuten waarin beslist wordt of we al dan niet kunnen terugkijken op een geslaagd seizoen. Een thriller van alles-of-niets, zeker omdat zij door hun zege nu voldoende hebben aan een gelijkspel. Kortom, de druk wordt er alleen maar groter van. Ons seizoen valt of staat dus met wat er volgend weekend gebeurt.”

“Zie het zo: ofwel mogen wij nog eens tien wedstrijden de wei in tegen de Beerschotten en RWDM’s in de reeks, ofwel moet je de bus in richting Virton en Standard U23. Kortom, we mogen nu niet ineens weggooien waar we zo hard voor hebben gewerkt.”

