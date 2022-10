Robin Henkens (Lommel SK) na zware 3-0 nederlaag bij Deinze: “Aanvallend ondermaats”

Kapitein Robin Henkens verrassend op de bank

“Wat wil je dat ik vertel over deze prestatie”, stelde een aangeslagen Robin Henkens vanuit de auto richting Antwerpen naar zijn woning. “Moet ik hier eerlijk op antwoorden? Een zwak Deinze tegen een heel zwak Lommel. Dat is de korte samenvatting van deze zware nederlaag. Eigenlijk niet te snappen. We gaven amper iets weg, maar kregen wel drie doelpunten te slikken. Tot aan het strafschopdoelpunt kwamen we niet in gevaar. Akkoord, aanvallend kwamen we amper in de buurt van hun Spaanse doelman Nacho Miras. Dan kregen we een ongelukkige strafschop tegen. Nassim Chadli controleerde de bal op de borst en kreeg die dan ongelukkig even tegen de arm. De Belder nam het geschenk vanop de stip in dankbaarheid aan. Vlak voor de rust kon Quintero scoren en wist iedereen van Lommel dat het moeilijk ging worden.”