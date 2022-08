Robin Henkens (Lommel SK): “Knappe zege in Dender moeten we bevestigen met de komst van RSC Anderlecht Futures”

Voetbal Jupiler Pro League Dani Ramirez maakte in moeilijke omstandig­he­den debuut bij Zulte Waregem: “Toch van genoten”

Tegen Racing Genk belandde Zulte Waregem, tien dagen na het onverhoopte gelijkspel in Club Brugge, weer met beide voeten in de werkelijkheid. Anders dan op Antwerp en in Brugge moest Essevee in de Limburgers vanaf de eerste minuut zijn meerdere erkennen. Maar Mbaye Leye maakte van de gelegenheid gebruik om in het laatste halfuur, toen Genk het gaspedaal wat minder hard indrukte, zijn Spaanse nieuwkomer Dani Ramirez met het Belgische voetbal kennis te laten maken.

15 augustus