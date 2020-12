Robin Henkens (Lommel SK) baalt na verlies tegen Union: “Moeten we heel Lommel bij elkaar schreeuwen?”

“Over de grond rollen, tijd rekken, tikken uitdelen, heel Lommel bij elkaar schreeuwen als een tegenspeler niet eens in de buurt komt… moeten wij dat nu ook gaan doen? Gesteld dat we dat zouden kunnen?” We begrepen Robin Henkens’ frustraties na de fel betwiste wedstrijd van zondag tegen Union.

De Brusselaars serveerden het bekende recept, de trukendoos ging weer helemaal open, maar wie zat er achteraf op de blaren? “Zeg dat wel, het was echt helemaal kl… Vooral dan omdat we voetballend andermaal onze voet konden zetten naast één van de topploegen in de reeks, maar er eens te meer niet voor werden beloond. Voor de zoveelste keer. Maar uit de rangschikking mag blijken waar het dus eigenlijk om gaat. Neem nu Union, een ploeg die niet meteen onvergetelijk voetbal op de mat tovert, maar zo veel maturiteit en karakter in huis heeft. Laten wij dan over heel veel talent in onze groep beschikken, dat alleen zal niet volstaan.”

Zeg dat wel. Het leek wel een ongelijke strijd tussen een jeugdploeg en een stel taaie senioren.

“Die jongens van Union waren niet naar Lommel gekomen om eens lekker te ‘ballen’, laat dat duidelijk zijn. Nee, het ging uitsluitend om het resultaat en ze hebben ons vooral het voetballen belet. Ik ben bang dat nog andere tegenstanders het op die manier zullen doen en dan moeten ook onze jongeren dringend een volgende stap zetten. Als men zondag dan eens een bal kon bijhouden, probeerden we meteen te forceren en kwam de bal veel te gauw weer onze richting uit. OK, velen zitten in een groeiproces en dit soort wedstrijden zijn een prima leerschool, maar als je zesde staat in de rangschikking weet je dat er snel iets moet veranderen. Talent zal niet volstaan, er moet ook geknokt worden!”

Quote Misschien moeten we ook wat toneel leren spelen en over de grond gaan rollen alsof we dood gaan. Dat helpt blijkbaar Robin Henkens

Dieptepunt was wel de gemene aanval van Unionist Teuma op Moreno. Gaan we die jongens dat soort praktijken aanleren?

“Natuurlijk niet, maar de aanpak van de ref wekte wel frustraties op. Natuurlijk was er sprake van donker rood, maar zelfs een gele kaart kon er niet af. Het werd nog erger, toen ik even later een eenvoudige obstructiefout maakte en meteen geel kreeg. Dan weet je waar je staat en moet toekijken hoe de jacht op met name Moreno open was. Onwaarschijnlijk… en wat schieten wij ermee op als dat geval achteraf voor de reviewcommissie komt? Dus nee, we willen niet dat onze jongens zich met dat soort aanpak bezig houden, maar misschien moeten ze ook wat toneel leren spelen en over de grond gaan rollen alsof ze dood gaan. Dat helpt blijkbaar.”

Nog één opdracht tegen de U23 van Club Brugge en dan over naar een noodzakelijke winterpauze?

“Klopt helemaal. Na die ellenlange voorbereiding en de gekende coronaperikelen waren het echt wel mentaal zware maanden. Het is even tijd voor iets anders maar om met een goed gevoel richting eindejaar te gaan, willen we dit vreemde jaar natuurlijk afsluiten met een mooie driepunter.”