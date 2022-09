Robin Henkens en Lommel SK zegevieren tegen Beerschot: “De wedstrijdomstandigheden zaten mee, maar zege is zeker verdiend”

Het elftal van coach Andreas Wieland schoot het best uit de startblokken. Lommel bood weerwerk via een bedrijvig duo Alonso Martinez en Nassim Chadli. Halverwege de eerste helft kwam het moment dat middenvelder Dante Rigo een rode kaart kreeg. Met een onnodige tackle langs achteren op de enkels van Martinez. Twee minuten voor de rust sloeg groen-wit genadeloos toe. Een voorzet van Roque werd koelbloedig met het hoofd afgewerkt door de Braziliaan Caué. Na de rust behield Lommel de controle. De Costa Ricaanse international Martinez nam in de slotfase alle twijfels weg. In de slotminuten maakte de Montenegrijnse aanvaller Mijovic zijn debuut.

Sterk op verplaatsing

“We zijn blij met de verdiende zege in Beerschot”, stelde kapitein Robin Henkens. “Akkoord, het was zeker niet onze beste wedstrijd. Thuis tegen SK Beveren was onze eerste helft uitstekend, maar we bleven met lege handen achter. Nu was Beerschot zeker sterk tot aan de uitsluiting voor Dante Rigo. De wedstrijdomstandigheden zaten mee, maar het is onze fout niet dat Rigo een rode kaart kreeg hé. Vlak voor de rust konden we scoren en uiteindelijk werd het in mijn ogen wel een verdiende overwinning.”

“Al kan het allemaal nog beter”, aldus Henkens, die in Antwerpen woont. “Na de rust behielden we de controle over de partij en konden we de nul op het scorebord houden. Dat is belangrijk voor doelman Jari De Busser en zijn verdedigers. Er moeten ook stelselmatig nieuwe spelers ingepast worden. Anderzijds, op verplaatsing doen we het uitstekend met drie overwinningen op rij. Thuis lukte het nog niet. Hopelijk komt daar snel verandering in. Al krijgen we opnieuw een moeilijke opdracht met de komst van Standard Luik 16 FC. Er zit veel talent bij de jonge Rouches. Maar dat hebben we ook bij Lommel. Er zit muziek in deze groep en ik verwacht dan ook een mooi seizoen.”

