Robin Henkens en Lommel SK sluiten seizoen af tegen Deinze: “Nog eens alles uit de kast halen voor onze supporters”

VOETBAL 1BOp de strijd voor promotie tussen RWDM en Seraing na, valt dit weekend het doek over het seizoen in 1B. De partij tussen Lommel SK en Deinze heeft geen belang meer. Toch wil centrale middenvelder Robin Henkens dat iedereen nog eens alles uit de kast haalt om de supporters te verwennen.

“Nadat Patrick Greveraars en Brian Eastick de trainersfakkel in handen namen kwam de kentering”, blikt Henkens even terug naar de voorbije weken. “De laatste acht wedstrijden verloren we niet meer. De staf bracht onmiddellijk meer duidelijkheid en sprak met de jonge talenten dat de nodige ervaring in een elftal aanwezig moet zijn om resultaten te kunnen halen. Je kan ook niet verwachten dat al die jonge talenten uit alle hoeken van de wereld die hier neerstrijken, meteen hun stempel kunnen drukken. Laat staan een ploeg dragen.”

“We zijn het onze supporters verplicht om het seizoen in schoonheid af te sluiten. Iedereen is dan ook van plan om tegen Deinze alles nog eens uit de kast te halen na een turbulent seizoen”, klinkt het. “Lange tijd zag het er benauwd uit. Tijdens de winterstop greep het bestuur ook in. Aanwinsten Théo Pierrot en Bryan Smeets zijn een schot in de roos. Ze waren meteen aangepast en gaven het team de nodige boost. We gaan tegen Deinze dan ook vechten om de overwinning in Lommel te houden en de supporters in de watten te leggen.”

Contractverlenging

“Ja, ik tekende bij voor volgend seizoen”, aldus de 33-jarige Henkens uit Hasselt. “De onderhandelingen verliepen vlot. Lommel beseft hoe belangrijk kapitein Neven en ik voor het team zijn. Er was interesse van enkele clubs, maar ik voel mij hier als een vis in het water.”

“Of ik garanties heb gekregen over de sportieve ambities? City Group heeft echt wel goede bedoelingen met Lommel SK. De top zal ook lessen trekken uit dit seizoen. Er zal een team worden gevormd met de nodige ervaring. We hebben iets te weinig Belgische spelers onder de 30 jaar. Daar zal het bestuur werk van maken. Voorts is geweten dat een karrenvracht spelers zal vertrekken. Het is altijd afwachten welke talenten zullen neerstrijken. Dat is voor ons ook een geheim hoor.”

Bob Peeters?

Er komt straks ook een Belgische coach. Enig idee wie dat kan zijn, Robin Henkens? “Er doen verschillende namen in de wandelgangen de ronde. Ex-coaches Stijn Vreven en Peter Maes denken sommige mensen die betrokken zijn bij de club. Ook de naam van Bob Peeters viel meerdere keren. Misschien zal hij volgend seizoen hier de touwtjes in handen nemen”, besluit Henkens.

