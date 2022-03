Robin Henkens en Lommel SK ontvangen bijna-kampioen Westerlo: “Realisme is de sleutel tot succes”

Voetbal 1BNa een korte pauze staan Robin Henkens (33) en zijn Lommelse maatjes dezer dagen gewoon weer op het oefenveld. De deugddoende voetbalzomer komt nu wel echt in zicht, maar de groen-witte middenvelder is vastbesloten alsnog een mooi einde te breien aan een turbulent seizoen. Te beginnen zaterdag tegen Westerlo, de ploeg ‘die een revanche verdient’.

Drie dagen vrijaf, een half dozijn spelers op interlandreis en een prille lentezon. Het was de voorbije dagen eens wat anders na een wel spannende periode. Met de komst van bijna-kampioen Westerlo gaat voor Lommel SK het laatste drieluik van start, meteen ook een eerste kans om mathematische zekerheid over het behoud in 1B te verwerven. Voor alle duidelijkheid: met negen punten voorspong op Virton zal dat wel meevallen, zeker?

“Klopt, we hebben genoeg aan één puntje. Even interessant is het gegeven dat Westerlo zaterdag definitief de titel kan pakken. Die mag dan wel verdiend zijn, maar we hebben toch liever dat ze dat feestje niet aan de Gestelsedijk bouwen. Bovendien, nadat ze hier in november op een diefje zijn komen winnen, volgde begin februari die onwaarschijnlijke match in het Kuipke.”

Kentering

Waarmee Henkens niet alleen verwijst naar een pijnlijke 3-0-nederlaag, maar ook het feit dat dit wanspektakel de kentering zou inluiden. Want, sindsdien verloren de groen-witten niet één keer.

“Degradatiedruk, een warboeltje op het veld en een zoveelste trainerswissel in de nasleep. Het was me wat, maar vanaf toen is alles veranderd. Niet dat ik ooit gevreesd heb voor de degradatie, toch niet met al dat talent in onze kern. Probleem was dat we voordien wel heel aanvallend, zelfs ietwat naïef te werk gingen. Op zich geen slecht idee, maar niet alleen waren onze jeugdige spelers daar niet allemaal klaar voor. In 1B is het zaak zekerheid in te bouwen. Realisme is de sleutel tot succes. Voordien was de verwarring bovendien groot als gevolg van de vele trainerswissels. De komst van Patrick Grevenaars en Brian Eastick bracht vooral duidelijkheid en een tactisch plan.”

“Met nog drie opdrachten te gaan, willen we dit merkwaardige seizoen in schoonheid afronden. Zaterdag heeft niet alleen Westerlo iets te goed, we willen revanche nemen op onszelf en gewoon nog eens voluit voor de zege gaan.”

